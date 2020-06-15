避炎兩月 新劇《BG2》周四首播 木村拓哉重裝備開工防傳染他人

文：蘇珮欣

木村拓哉2018年主演的《BG~貼身保鑣》收視平均15.2%，叫好叫座，今年初宣布開拍續集，原定4月播出，可惜撞上疫情爆發，劇集被迫停拍，本月初才復拍，並落實本周四開播。木村與拍檔齋藤工，昨接受傳媒訪問。木村稱新劇「避疫」兩個月復拍，在拍攝現場除了埋位，其餘時間都戴上口罩及護目罩，齋藤工笑言木村的裝束已成為潮流，大家也跟隨。木村解釋重裝上陣不是怕受感染，而是擔心若自己是無症狀感染者，怕傳染他人。

《BG2》與東京奧運有關

齋藤工大讚木村做法正確，疫情期間還給予他心理上很大支持，「留家期間，我心情很低落，幸好木村聯絡我，稱大家坐埋同一條船，給我鼓勵，令我沒失去應有的動力」。齋藤工又謂最近發覺自己老了，木村聞言即笑指他會「不連戲」。

木村在上一集《BG~貼身保鑣》中有不少動作場面，他表示續集中身體方面的保護有點困難，要看成心理方面的保護，似乎暗示為了保持社交距離，會減少埋身肉搏的動作場面；木村還透露故事會與東京奧運有關。

《M我珍愛的人》打頭陣復播

另外，改編自濱崎步自傳小說的朝日電視台新劇《M我珍愛的人》，劇情搞笑兼能集體回憶1990年代日本樂壇，自4月中開播以來，口碑不俗，可惜播出3集後因疫情而停播。前晚率先復播，不少觀衆大呼高興。第4集講到扮演Avex唱片公司高層松浦勝人的三浦翔平與扮演步姐的安齊Kalen感情有進展。不過前晚一集飾演獨眼女秘書的田中美奈實最搶鏡，她獨眼的秘密亦揭開，一直暗戀三浦翔平的她多年前在對方婚禮，被喝醉的三浦翔平撞跌落樓梯，玻璃碎插傷右眼致失明，難怪三浦翔平一直忍受她肆無忌憚的性騷擾。

《半澤直樹2》未有播出日期

除了《Ｍ珍愛的人》打頭陣復播外，篠原涼子主演的《超級特派員2》會於周三（17日）首播，綾野剛與星野源合演的《MIU404》及平野紫耀與中島健人合演的《未滿警察Midnight Runners》，分別於本月26及27日播出。至於今季最矚目的《半澤直樹2》，由堺雅人主演，至今仍未落實開播日期，據悉該劇已復拍；原定接檔《半澤直樹2》7月播出的《東大特訓班2》，亦已「讓路」，延至明年開拍，故相信《半澤直樹2》將於暑期播出。