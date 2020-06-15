導演老公操刀 林嘉欣被摧毁賢良形象

嘉欣為該片扮醜犧牲很大？他笑說：「她喜歡被我糟質。」嘉欣聞言甜笑說：「夠啦，飽啦，入正題吧，演員都想演刺激自己想像世界的角色，我問過他為何找我演出，他說想打破我在別人心目中美好太太和媽媽形象，這樣我才可以成長，我都有點緊張，又擔心遭對手黃秋生嫌棄。」袁劍偉稱嘉欣遇到好對手，跟秋生的精彩演出，令他有時會忘記嗌停。

嘉欣自爆有場打秋生戲假戲真做，她說：「講我用個袋打秋生個頭，我一時大意，將私家暖水壺放了入袋中，不停打時發出聲音，已覺得不對勁，但導演未嗌cut不敢停，事後向秋生講了一萬句對唔住。之後見秋生躲在一角猛捽額頭，露出痛苦表情。」

陳家樂牀戰湯怡 被迫賽後檢討

陳家樂稱導演對他特別關照，秋生和嘉欣每個鏡頭拍一兩個take，但他就要拍多幾個，最多試過10多個，因導演想他突破以前的框框，片中會看到他沒出現過的表情和眼神。湯怡與家樂演情侶，大家相交多年甚有默契，但拍激烈牀戲則屬首次，湯怡大爆家樂不喜歡賽後檢討。

家樂投訴說：「與不熟的演員拍完就拜拜，但她拍完不停問我點樣，又話我的鬚根拮到她好唔舒服，聽到心情好差，好似我表現好差，是她不懂享受。（是否緋聞女友連詩雅先識享受？）冇、冇、冇，大多數女仔都不喜歡男仔有鬚根。（連詩雅喜歡他有鬚根還是不喜歡？）不知道，問些我識答的問題吧。」

記者：柯美