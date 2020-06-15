黃日華不捨愛妻梁潔華化輕煙 黃芷晴難掩喪母傷痛需攙扶

記者：陳釗

攝影：孫華中

黃日華（華哥）和女兒黃芷晴一早到場打點，梁潔華的喪禮採香港國際創價學會佛教儀式，大殮過後約9時40分，芷晴手捧亡母遺照，在爸爸華哥陪同下伴着靈柩，步出靈堂一同登上靈車，芷晴神情哀傷，華哥亦一臉凝重，不過上車前仍禮貌向現場傳媒輕輕點頭致謝，梁母則表現平靜，由親友攙扶離開。

靈車佈置簡潔優雅

華哥曾說太太生前愛扮靚，希望為對方舉行一個最靚、最好的喪禮，故靈車也特別佈置一番，靈車前方的「黃府出殯」用白花包圍住，車身以白色緞布裝飾，並掛上花束陪襯，簡單而優雅。

尊重女兒 婉拒受訪

火化儀式結束後，眾人按傳統跨過火盆。芷晴離開禮堂時向傳媒90度鞠躬，但臉上難掩喪母之痛，不時低頭顯得心事重重，要爸爸華哥和苗僑偉扶住。隨後眾人到志蓮淨苑出席纓紅宴，記者欲上前跟華哥做訪問，他詢問女兒後尊重對方意見，搖頭婉拒受訪，雙手合十向傳媒表示謝意：「辛苦晒。」

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