唐詩詠講佛未畀Like 林子善：自己兄弟都不知

不過跟馬國明傳緋聞的「鐵馬家族」唐詩詠被發現未有畀Like或留言，而唐詩詠在自己IG限時動態貼觀音照片，留言說：「一切都是因緣和合，所以，善護你的每一個心念，慎重每一次言行。」未知是否有其他意思。她之後再貼文：「想講人生，講佛，會變成另一件事，你哋編出來嘅故事，又會變成我嘅故事！我可以不計較，但你們也不能理所當然。」

「鐵馬家族」成員林子善昨日在電視城開工，稱看新聞才知道二哥馬國明有新歡，一方面替其開心，但內心有點不開心，趁機公開「詐型」，他說：「睇到新聞後，三哥（黃嘉樂）在電話群組問有無人有發表？但二哥無反應。有無搞錯，自己兄弟都唔知，算啦，識他十幾年，一向都是這樣，什麼都不講。不高興是他不事先講聲，我們見到傳媒不知點回應！兄弟有什麼事要講，拍拖可以講聲，不用交代跟誰拍，等我們有心理準備。」馬國明已帶湯洛雯見過媽媽？他說：「最緊要搞掂奶奶，Auntie幾好人。」

岑杏賢祝願開花結果

岑杏賢是湯洛雯閨密，她說事前不知情，都是從新聞得知，但不會嬲，她說：「戥他們開心都來不切，收消息的時間不重要，最緊要知道他們在一起。她之前說有些事想講我知，但她最近好忙，未得閒講，不知是否這件事？」她在公司餐廳未撞見過他們，大讚兩人外表好襯，「女的靚，男的是公認筍盤，希望他們有長遠關係，開花結果。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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