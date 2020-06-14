「已互見家長 媽咪好鍾意」 馬國明認愛湯洛雯

馬國明是圈中筍盤，湯洛雯（靚湯）亦是不少人的女神，年齡相差13年，但無阻感情發展。兩人曾於2016年合演劇集《心理追兇 Mind Hunter》，靚湯飾演馬國明女友，但車禍中去世，之後不時出現在馬國明的幻覺中，有不少親熱吻戲。當時馬國明與黃心穎剛開始，靚湯亦與羅天宇拍拖，兩人未有感情發展。前日馬國明被傳媒拍到在靚湯的香閨逗留4小時，爆出「湯馬戀」後，他們大方在IG公開戀情。靚湯隨後回覆《明報》：「Thanks a lot！」馬國明舊愛黃心穎亦回覆傳媒說：「我祝福佢（馬國明）身體健康、平安。佢私人嘅事留番畀佢回應。」

「大家幾啱傾 嘗試了解吓」

馬國明承認戀情後，昨晨如常開工拍劇，早上離開太古城寓所，到停車場取車返電視城開工。他穿白色背心、黑色長褲，春風滿面，記者上前恭喜，他笑笑口說多謝。問有關他與靚湯的戀情，他說：「真係無嘢講，多謝晒。」他回電視城化妝整頭後，大方接受訪問。他接受大家恭喜時流露甜蜜笑容說：「多謝大家祝福！」他承認戀上湯洛雯，「發展緊，其實係最近嘅事。大家拍完《心理追兇》不多聯絡，至最近見面好自然傾偈，大家幾啱傾，好似有啲感覺，咁就嘗試了解吓」。用獨角獸公仔蹺實小馬公仔來公開戀情，他稱是靚湯整的，「她好鍾意獨角獸，至於小馬，大家都明啦！張相影了好耐，我們有共識，幾時被人影到公開，好隨意，無端端自己講會好奇怪」。此時單立文路過，拍馬國明膊頭送祝福：「恭喜晒，睇住佢咁多個，現在定下來喇！」馬國明笑得開心回應：「豹哥，唔好玩我啦，多謝，多謝！」

拍拖無避忌「心水清會知」

馬國明表示跟靚湯交往無避忌：「我們經常在公司食飯，大家在隔籬廠開工，如果心水清會知，我們分別放低劇組的人，兩個一齊食飯，但無人問。我們覺得係時候講得，我年紀唔細喇，我都話不會呃大家。」他表示已見家長：「我見過她的父母，她都有來我家跟我父母食飯。（媽媽對靚湯有何評價？）媽媽都好鍾意佢。（可有為這段情想下一步？）我每次都諗下一步，不是拍散拖，我不鍾意為拍拖而拍，去消磨時間，將來睇吓點啦，將來的事無人知，暫時覺得大家是可以發展的對象。」他欣賞靚湯性格好簡單，好容易笑，他亦是簡單的人。是否已「封盤」？他笑說：「我不知大家點界定，還是結了婚先叫封盤，總之我同佢係發展緊啦！」提到舊愛黃心穎留言祝福他？馬國明說：「多謝，多謝她，我都希望她搵到另一半，開開心心。」

靚湯接收心穎愛情與事業

靚湯與黃心穎同屆參選2012年港姐，湯洛雯於最後六強止步，黃心穎則奪亞軍。兩人是閨密好姊妹，去年黃心穎30歲生日搞校服派對，馬國明都有出席。湯黃又合演劇集《丫鬟大聯盟》。黃心穎去年爆出「安心事件」，劇集《法證先鋒IV》的角色由靚湯頂替重拍，現在又跟馬國明拍拖，被指接手黃心穎的愛情和事業。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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