芷晴設計紀念冊 黃日華遺憾未能白頭偕老

「願化比翼鳥共享天福」

黃日華「給潔華的信」一字一淚，40年愛情路的回憶令人動容，他提到跟潔華不同階段相處的感受，不會忘記初相識的她活潑、可愛，拍拖中的她愛笑、撒嬌，還有婚後與誕下芷晴的她是賢淑又顧家等。黃日華也提患病後、康復到復發，再由病重到垂危的時候，她曾惶恐失措，也有奮戰與絕不放棄。他寫道：「我不會忘記已逝去的您：安詳、含笑走去。」他緊記潔華要他有禮貌、有責任感、收臭脾氣，要他做個成熟穩重的漢子。

黃日華遺憾未能跟梁潔華退休後環遊世界、未能給她終身幸福健康、未能執子之手白頭偕老。他有幸娶潔華是他一生中最成功、最驕傲的事。他還對太太說：「不用擔心我呢個孤獨老人家，我會憑住你那份堅強、永不放棄的精神繼續我餘生，但願跟你在宇宙再聚，化作比翼鳥，共享天福。」

黃芷晴給媽媽的信，訴說心目中的媽媽在家庭與職場上也是女強人，直至2013年的聖誕知道患了癌症。醫生說這個病能過5年觀察期就穩定，結果過了4年多，大家準備高興迎接穩定期，不幸癌魔又來了。回憶媽媽生病時，芷晴感壓力而曾發脾氣，因她着急跟媽媽相處的日子不多，自己又未成功讓媽媽享福。最後的日子，潔華仍在安慰女兒不要擔心，芷晴承諾會好好生活並照顧爸爸，希望媽媽會回來做她有才華、堅強健康的女兒。