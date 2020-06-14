黃日華為亡妻梁潔華辦最靚喪禮 劉德華偕朱麗倩靈堂致祭

靈堂以清雅簡潔為主，現場一片花海，佈滿一片白色百合及繡球花，靈堂掛上橫匾「後生善處」，中央擺放梁潔華一幅面帶笑容的彩色遺照。梁潔華的遺照是女兒芷晴所選，照片是她患病後所拍，梁潔華拍照時拿着紙手工對鏡頭流露溫暖的笑容。靈堂門口接待處則放置她生前與愛犬的合照及粵劇花旦造型照。靈堂內擺滿圈中人與親戚朋友送的花圈。

「給她最美好的回憶」

黃日華（華哥）和女兒黃芷晴昨午3時半抵靈堂打點。喪禮採香港國際創價學會佛教儀式，梁潔華的媽媽由親友相伴下撐着拐杖到場，白頭人送黑頭人令人心酸。華哥透露為亡妻預備了很多陪葬品，包括她生前喜歡的衫褲鞋襪、大戲戲服。他說︰「我們盡量做到最好，因她生前愛扮靚，所以我們要將禮堂佈置到好靚，可以陪她最後一程，給她最美好的回憶。」

嘆時間飛逝「咁就40年」

見兩父女心情平復，黃日華坦言這段日子經常難以入眠，食慾下降，始終要時間適應及改變以後的生活。他說︰「現在最重要是為太太做一個最靚、最好、大家見到都很鍾意的喪禮，幫她走完人生最後一段路。以後的日子再算，暫時未有打算。最近看回我和太太以前工作上的片段，很多回憶，時間過得很快，咁就40年！」問到梁潔華生前有何願望未達成？華哥指向女兒說︰「她最大願望就是你！」黃芷晴笑了笑，表示已答應母親會好好照顧爸爸。華哥稱太太最後的心願都是他們兩父女能互相照顧，還有照顧好她的母親。

黃芷晴為亡母辦大戲展覽

黃芷晴說︰「我有想過，之後如有時間會為她舉辦大戲展覽。她本希望明年舉行一個粵曲表演，現在她完成不到，我希望幫她完成，已有初步想法。（代母演出？）我的功力不及她，希望可以代她統籌或做些小禮物。」黃芷晴為喪禮設計了紀念冊及播放的片段，紀念冊刊有母親的畫作。她表示靈堂擺放了亡母生前最愛的百合花，以及愛送給她的繡球花。她說︰「希望多些朋友送給她，就像我陪住她一樣的意思。」

劉德華全程拖實老婆

黃日華夫婦在圈中人緣好，昨日到場致祭的圈中人特別多，當年的「五虎」有苗僑偉先到場，晚上7時許，劉德華與太太朱麗倩抵達。傳媒上前採訪出現小混亂，劉德華落車便護着太太，並提醒記者小心，但未有停步接受訪問，在工作人員開路下他緊緊拖着老婆的手。他們在靈堂逗留了一個多小時才離開，步出靈堂時，劉德華繼續拖實老婆。

昨日往致祭的有跟梁潔華同屆的第8期藝員訓練班同學陳敏兒、廖啟智、艾威，以及患漸凍人症的吳博君坐輪椅到場送別老同學。圈中人包括林文龍與太太郭可盈、張繼聰與謝安琪、關禮傑與太太、杜琪峯、羅蘭、胡楓、胡杏兒與丈夫、姚子羚、胡定欣、范振鋒與太太李思欣、鄭則仕、樂易玲、陳法蓉、賈思樂等。黃日華的波友阿倫、阿叻與曾志偉也先後到場。

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

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