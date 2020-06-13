李彩華陳敏之被封「大食死女」 單立文驚有第三者出現

Do姐鬧農夫愛駁嘴

Do姐最近伙拍姜濤搵銀，她大讚姜濤好乖巧，說話陰聲細氣，不像農夫愛駁嘴。C君笑稱姜濤可能對Do姐有誤會，正如他們合作的頭3年，對Do姐也陰聲細氣。Do姐反駁：「姜濤知我真的和藹可親！」

李彩華與單立文、敏之密密傾。李彩華稱10多年前合作劇集《下一站彩虹》建立感情，當年她和敏之一日幾餐都在公司餐廳醫肚，被單立文取笑食晒餐廳食物，封她們為「大食死女」，她希望有機會再拍無綫劇。有傳內地實施限薪令及要求藝人簽政治承諾？李彩華未有聽聞，目前等待兩地通關，就履行內地工作。她和老公因防疫隔離，已有3個月分隔兩地，靠視像通話。

單立文透露老婆胡蓓蔚回上海家鄉探親，正在酒店接受隔離，他暫時過寡佬生活。他笑言想起曾有堪輿學家批他今年有外遇，「相士叫我2020年前要生仔，否則有第三者。老婆之前收了契仔，想用這方法破解，但我都驚第三者在這段時間出現。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜