與王子5個月無見面 鄧麗欣甜絲絲：感情維繫到

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

電影《金都》於今屆香港電影金像獎分別奪得「新晉導演」和「最佳原創電影音樂」兩獎，前晚舉行首映禮，鄧麗欣、朱栢康、林二汶及導演黃綺琳等出席。鄧麗欣表示已看了《金都》4次，之前因疫情，電影延至前晚才正式首映，期待已久，亦放下心頭大石。至於票房不是她控制範圍，但會叫朋友入場支持，幫手谷票房。朱栢康亦表示不擔心，並呼籲觀眾入場要注意衛生。

新片有親熱戲 男友睇到足

鄧麗欣透露男友邱勝翊（王子）很早已看了《金都》的台灣優先場。問評價是否好到不得了？她甜笑說：「梗係！今次對他是很大突破，因他很怕看我的親熱戲，但居然看了，更沒去廁所。」她表示沒跟王子傾婚姻話題。對於男友希望40歲前結婚？她笑說：「是他40歲還是我40歲？他仍有一大段距離才到40歲。（會否幫男友完成心願？）他這個心願很大，而且他是跟別人講，又不是跟我講，可能當時是被人迫呢。順其自然啦！」

鄧麗欣稱受疫情影響，與王子自農曆新年後已沒見面，也沒有辦法。雖然分隔兩地，但她不會check住男友，讚男友是有責任感的人，大家會互相報告行蹤，又會視像通話，都是互相信任的因素。不能見面，感情是否反而昇華了？她說：「不敢咁講，但維繫到。（一解封便飛台灣見男友？）衝過去嗎？我事業為重，他都有戲上。（要男友來港？）看誰有空吧！」王子之前在台灣受訪，讚自己與女友鄧麗欣都好乖，還說4月中31歲生日時，鄧麗欣踏入零時即跟他視像，捧着蛋糕唱生日歌，令他好感動。

傳方力申獻殷勤重新追求

不過，昨日有報道指，鄧麗欣與王子的姊弟戀其實已變淡，兩人在「5‧20」當日沒有在社交網公開放閃，更傳出鄧麗欣與方力申疑舊情復熾。鄧麗欣與方力申於2016年宣布分手結束10年情，報道稱鄧麗欣這段時間參與慈善團體活動，與方力申一同派防疫用品，多了時間相處，方力申向她獻殷勤，又噓寒問暖，還約鄧麗欣食飯見面。

林二汶年底九展開騷

林二汶憑《金都》主題曲奪金像獎「最佳原創電影音樂」，她表示想演多些戲，覺得拍戲很好玩，她的志願是想獲提名「最佳女配角」。她透露準備年底於九展舉行兩場演唱會，海報已拍好，但視乎疫情而定，希望能順利舉行。

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