羅琳再撰文剖白曾被家暴性侵 《哈利波特》群星支持跨性別人士

撰寫《哈利波特》及《怪獸與牠們的產地》小說系列的羅琳，早前在社交網回應一篇標題「有月經的人」報道，她說：「我肯定有個詞語是專為這類人（變性人）而設，大家可以幫我想一想嗎？Wumben？Wimpund？還是Woomud？」卻棄用女性（Woman）這詞語，結果惹來一眾反性別歧視的網民留言炮轟。她事後否認有關言論涉及歧視，並願意道歉，但網民不收貨，扮演哈利波特的丹尼爾域卡夫撰文表示：「變性的女人也是女人，我們不能歧視任何變性或跨性別人士。」

「妙麗」支持跨性別者活出自我

前日輪到「妙麗」愛瑪屈臣發聲，她在Twitter表示，跨性別者做自己，值得活出自我，沒人可質疑他們如何做自己。她又另外留言告訴跨性別粉絲，無論他們是什麼樣子，她與世界上很多朋友都會尊重及喜愛他們，並捐款給相關機構，又邀請網民共襄善舉，最後寫下「2020同志驕傲月快樂」以示祝福。「張秋」梁佩詩則透過Twitter，列出連串幫助跨性別者的慈善組織及聯署聲明連結。在《哈》片飾演露娜羅古德的伊雲娜連治（Evanna Lynch）則寫到：「我想身為跨性別者，要學習、接受和愛自己已經夠挑戰了，我們更不應把痛苦加在他們身上。」至於在《哈利波特》舞台劇版扮演「妙麗」的Noma Dumezweni，則在Twitter列出跨性別者的名字，抬頭寫有羅琳的名字。

艾迪烈梅尼發聲明 反對羅琳言論

有份演出《怪獸與牠們的產地》電影系列的金像影帝艾迪烈梅尼，所發聲明開宗明義反對羅琳的言論，「曾分別與羅琳及跨性別人士合作，我要清楚說明我，支持的是什麽，我不贊同祖（羅琳名字）的言論。變性女人是女人，變性男人是男人，非二元性別亦然。我從來都不想代表他們發聲，但我知道親愛的跨性別朋友及同事已厭倦不斷被質疑身分，而且很多時候以暴力及傷害作結，他們只想過平靜生活，是時候讓他們如此了」。艾迪烈梅尼曾主演《丹麥女孩》，戲中扮演接受變性手術的畫家。

另一方面，羅琳前日在個人官網撰寫長文，希望外界了解她早前有關跨性別的言論爭議，有着複雜的背景。她表示曾經遭到家暴和性侵，過去沒提起並非羞於啓齒，但要回憶起實在很傷痛。

羅琳自言年輕時有性別認同問題

據悉爭議要追溯到去年12月，英國女稅務研究員瑪雅（Maya Forstater）被僱主以歧視跨性別者為由開除，當時羅琳曾為她抱不平，自此「跨性別維權人士的指控與威脅」，就一直出現在她的Twitter。至於曾讚好一篇歧視跨性別者的帖文，文章指變性人等同「穿裙的男士」；羅琳則解釋，當時為了寫罪案小說，她開始學習及研究跨性別議題，並不時會對某些有興趣的相關帖文截圖，不巧她按讚的一篇，本是要截圖，卻不小心按錯讚，就此成為她歧視跨性別者的另一證據，在她Twitter的惡意留言亦因此持續。她又表示，曾花了很多年時間思考跨性別議題，因為她年輕時也曾有性別認同的問題。