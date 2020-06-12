王愛倫幼子結婚 新任奶奶恨抱孫

榮升奶奶的Ellen難掩興奮心情，眼見兒子成家立室，她接受《明報》電話訪問時，直認辦喜事全家都好開心，並解釋註冊儀式因受疫情影響一切從簡，婚禮延期至10月底舉行。她說：「一早擇了6月7日這好日子，註冊和在酒店擺酒。可是受疫情影響實施限聚令，所以他們在我律師朋友及家人見證下，於家中簡單簽字註冊，之後延至10月底才補擺喜酒。當日除了簽字，仔同新抱都有做少少儀式，Olga入鄉隨俗斟茶給我，大家一齊食蓮子羮，寓意甜甜蜜蜜。新抱仔宣讀誓詞時眼濕濕，反而Derek似平時一樣冷靜，我知他其實好開心。」

新娘家人網上觀禮

由於新娘的父母及家人均在俄羅斯，受隔離令未能親身來港，故她邀請多年好友出任證婚人，並安排網上直播，讓家人一齊見證註冊過程，同步分享喜悅。

Ellen大讚新抱性格乖巧，兒子成熟穩重，相信他會是好丈夫和好爸爸。至於是否正期待雙喜臨門，Ellen直認隨時準備做嫲嫲湊孫，並說：「我已準備好，歡迎隨時有新成員加入家庭。現在已有好消息？應該還未吧，唔知呢。不敢給後生太大壓力，開心就得。」

記者：林蘊兒