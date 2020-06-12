衛詩雅百萬私己創業 實踐老闆夢

記者：鍾一虹

衛詩雅主演的電影《熟女愛漫遊》即將上映，故事講述她被男友拋棄後，飛往東京療情傷，入住百年歷史民宿，跟住客發生了各種驚嚇、趣怪事情，繼而找到情感出路。她表示拍攝該片好輕鬆、好開心，扮演飲食KOL，猶如做回自己，皆因以前失戀，都會獨自旅遊散心，且每趟都有艷遇，卻未有下文，她笑言：「其實我接受到異地戀，但未碰到感覺對的人。」

談到戀愛經歷，衛詩雅遇過各種狀况，主動提分手、被飛、第三者介入也試過，她說：「以前覺得男朋友有第三者，但我還很愛他，好痛。但長大回想，其實最痛是男朋友好愛我，明知他各方面都好好，但我不再愛他，感覺無辦法控制，好可惜。我跟好多前度都可以做回朋友，但無試過復合，可能要經歷好大改變才會。」

拒與陳家樂「亂倫」

回復單身一段時間的衛詩雅，不諱言開始想找個歸宿。會否考慮陳家樂這個筍盤？她笑說：「陳家樂，不好了。好似亂倫，我們太friend，大家都知大家所有事情，他新年會來我家拜年，好似姊弟同家人。」

她自爆最近好黑仔，走入人生低潮期，滑雪腳傷未癒，又遇上皮膚敏感，幸身邊不斷有追求者出現，她說：「我個心會放開，接觸下周圍的人，不會只顧工作。」衛詩雅表示人大了就開始想結婚生仔，她說：「我想試懷孕感覺，想生3個BB，所以要開始找對象。」

疫情留家設計飾物

衛詩雅稱因為疫情，電影計劃要推遲到年底，但無阻她實踐做生意的夢想，預計年底會成立個人珠寶品牌，她說：「入行前，18歲做過珠寶批發，識人、識廠入貨，又讀過珠寶設計，覺得不做這行好浪費，最近就趁疫情在家畫設計，打算用私己錢，投資7位數去做，其實有人提議打本畀我投資，但我暫時想做屬於自己的生意。」

場地提供：The Stadium

髮型：Wiltam@the salondelotus

化妝：Kayte Fung

服裝：MAX&Co.