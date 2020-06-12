鍾鎮濤半年零收入 照出外消費撐經濟

談到有逾2000名演藝界人士簽名支持港區國安法，蔣志光沒簽名卻在名單中？B哥說：「我不了解別人的事，自己就有簽名支持，國安法對整個社會和行業是好事，社會穩定才可以歌舞昇平。（會否擔心影響未來創作？）無影響，大家睇清楚法例，不是限創作，國安法是保持社會穩定，你想作什麼歌我不知，我一向唱正能量的歌。」

鄺美雲繼續派防疫用品

鄺美雲稱疫情仍未結束，她稍後收到政府派的一萬元，會繼續購買防疫用品派給低收入和單親家庭，到目前為止，已派了數十萬防疫用品給有需要的人，仍會繼續做。她說：「我除了做珠寶首飾生意，更是美容界顧問，發現經常戴口罩，嘴角多了兩條皺紋，所以大家要買些cream搽吓，疫倩下也要愛惜自己，調校好心情。」

記者：柯美