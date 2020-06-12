每晚為囡囡講故事加埋演技 梁詠琪：辛苦過拍戲

出實體唱片要深思熟慮

Gigi透露女兒祈淑菲（Sofia）是新專輯的靈感泉源，甚至在封套設計上，亦考慮到預留位置讓女兒貼上自己的照片，她說：「遲早都會跟女兒一起拍唱片封套的。其實現在推出實體唱片成本很高，真的要深思熟慮，主要賣概念，因上網都可以聽，幸歌迷很喜歡我這個『說書人』的概念，訂購反應很理想。」

Gigi表示女兒Sofia已5歲，每晚女兒睡覺前，她都要以說書人的角色講故事，她說：「女兒很鍾意聽我講故事，可能我加上演技，令劇情更豐富，我會扮恐龍叫，又會扮公主聲，扮聲就會做埋場戲出來，每次女兒都好期待地望着我聽，有時見我做得好，還要求我做多次，真的辛苦過拍戲，因為要好多take。老公都有參與演出，會在牀上跳來跳去，比我更誇張。」

枕邊人由老公變囡囡

Gigi透露女兒至今仍會與父母3人同牀，枕邊人已變成女兒，她笑說：「女兒真的很喜歡說話，無論有沒有人聽都照講，好似收音機咁，尤其是睡覺前，女兒特別喜歡說話，但講來講去都是同一樣嘢。」她笑言已練成表面上留心聽，心已神遊到其他地方。女兒是否想有細佬妹？她稱女兒相當飄忽，有時見到別人的BB，會說想要個BB，「真的被她嚇死，但認真問她，又話要諗吓先，覺得責任重大要想清楚，好似要佢去生咁，那就等她諗清楚先」。她對再生B抱順其自然態度，「現在個女5歲，已過了心急再生B的時間。」

場地：柏寧酒店

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

髮型：Nick Lam

化妝：Circle Cheung@ndNco

服裝：Lane Crawford

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