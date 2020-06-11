小三爆渡部建愛到殘廁親熱 佐佐木希老公偷食AV女優

早前有傳佐佐木希因性慾太強，嚇怕老公渡部建，導致二人分居。事實卻是，渡部建婚後不斷偷食，甚至有傳家暴妻子，才是導致婚變的主因。在《週刊文春》踢爆渡部建的不倫戀醜聞前，他先向電視台辭演至少8個綜藝或資訊節目，並透過所屬事務所公開道歉：「由於我的不道德行為，對家人及涉事女性造成傷害，並向支持我的各位帶來麻煩，我會努力反省。同時，我已向妻子解釋一切和致歉。」

《週刊文春》掌大量出軌證據

據報今日出版的《週刊文春》，早已掌握渡部建搞婚外情的大量證據，包括訪問一名任職OL的小三，她表示每星期大約兩次跟渡部建發生關係，「總數超過30次」，有時在東京六本木山的大樓內，亦會在地下停車場的傷殘人士廁所裏，「他只視我為發泄對象，根本不會尊重我」。

有傳渡部建的出軌目標至少6人，當中包括3名AV女優，據報是瀧川惠理、片桐惠理香及神宮寺奈緒。不過，當醜聞曝光後，她們分別透過社交媒體否認跟渡部建有染，現已移居台灣的片桐惠理香表示：「今早看到新聞，令我大吃一驚，我已發短訊向佐佐木希道歉，因為我的名字為她帶來困擾，不過，渡部建的小三並不是我，請大家幫我廣傳出去。」

瀧川惠理表明反對不倫戀，並強調「我只會跟單身的男人拍拖」；神宮寺奈緒更劃清界線：「我從來沒有見過渡部建。」

網上流傳偷食名單

另一方面，網上流傳一份「渡部建的偷食名單」，涉事藝人包括松隆子及森高千里等女藝人，但可信性存疑。

雖然佐佐木希面對婚變危機，但她似乎早有心理準備，前日如常更新社交媒體內容，昨日則以日本花卉振興協會的宣傳大使身分，向網民推介她以鮮花佈置家居的心得，如此「平常心」反而令粉絲更加擔心。