薛家燕囑吳業坤：攬落嚟啦

坤哥表示最近沒宣傳活動，很少見大家，很開心上節目唱歌。見他多了白頭髮，他自言多事情想，所以去健身及學空手道分散一下，目標是黑帶。「現時市道較靜，增值自己是好事，今個月會舉行網上演唱會」。坤哥表示收入多少有影響，但情况不太嚴重，還頂得住，「有出過糧，貓糧囉，哈哈。希望疫情快過去，各行各業順利捱過寒冬」。他初為貓奴，很多朋友想上他家看貓，當中有女仔，不過他養貓不是為識異性，而是想拯救生命。

張寶兒盼與男友合作拍劇

張寶兒會獻唱《擁抱愛》，事前練習數天，最擔心忘記歌詞，男友袁偉豪前一晚陪她練歌，叫她放鬆點，但始終第一次在節目唱歌，有點緊張。她自爆喜歡唱K是咪霸，但未試過與男友合唱。袁偉豪日前在節目答謝她的支持，承諾未來會成就她；她覺得成就的意思，是令對方在各方面都成為更好的人，他倆一直在做。問關係何時再上一層樓？她希望先與男友合作拍劇，演情侶無所謂，但要與現實相反：「如多些鬧交，我性格不太火爆，做戲可試試。（掌摑男友？）好啊！讓我宣泄吓。」

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

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