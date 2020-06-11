與桃色糾紛「傷人被捕楊女」撞褲 楊埕否認涉案 強調無男友

楊埕曾參加2014年香港小姐並入圍，最後以私人理由退選。之後加入無綫，曾演出多部劇集，較重戲分的包括《再創世紀》。今年3月，她宣布約滿無綫離巢，當時她說：「我離開TVB啦！4年約、6年的相處感謝大台畀我見識廣博，試足戲癮，有班好朋友好粉絲支持。」近日她不時在社交網公開泳衣照，大騷身材。感情方面，她曾跟郭秀雲兒子龐景峰拍拖兩年，二人在2017年分手。

分手問題引致爭執

昨日有報道指楊埕跟男友Marco爆桃色糾紛；翻查資料，5月21日有一對同居男女，疑因感情問題爭執，驚動警方。據報道當日凌晨近2時，一名女子報稱於土瓜灣馬頭角道一單位內，遭其前男友襲擊受傷，警員到場時，發現男女雙方均有受傷，經調查後兩人被捕及送院。

現場消息指出，27歲姓楊女事主與31歲姓屈男事主分手，楊女在單位內收拾細軟欲搬離單位，屈男疑借酒消愁情緒失控，用剪刀剪爛楊女手袋，又曾持刀指嚇對方，其間楊女疑奪刀割傷屈男的手，屈男負傷揮拳還擊。事件中，屈男涉嫌藏有攻擊性武器、普通襲擊及刑事毁壞被捕，楊女則涉嫌傷人被捕，案件交由九龍城警區刑事調查隊第3隊跟進。

與楊女被告同款衫褲照片消失

27歲姓楊女被告當日遭警方拘捕時，戴了太陽眼鏡及口罩遮樣，當時她身穿幻彩褲。事有湊巧，在楊埕的Instagram（Ig）照片亦有跟女被告所穿著的同款褲、太陽眼鏡和波鞋。至於屈姓男子所穿的迷彩外套，楊埕亦曾穿過同款外套。不過昨天楊埕Ig相關關幻彩褲和迷彩外套的相片已經消失。

楊埕接受傳媒訪問時，否認是涉案女被告，又否認居於土瓜灣，並強調自己是單身，沒有男友，亦沒有和人同居。昨日致電楊埕，至截稿前她仍未有回覆。

娛樂組