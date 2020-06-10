江嘉敏發文：知人口面不知心 去完何猷亨船P傳不和 馮盈盈否認割席

記者：陳釗

馮盈盈自去年底宣布跟拍拖4年的醫生男友鍾文浩分手後，今年4月，傳出跟主播鄭衍峰交往及同居，兩人先後否認。

斥有人講大話

上月馮盈盈被目擊與好姊妹江嘉敏出席何猷亨的遊艇派對，因而傳出馮盈盈與何猷亨疑撻着蜜運中。馮盈盈隨即分享滑水照，自言今年首次出海，學玩WakeSurf兼認識了一班新朋友，她澄清：「無撻着，只有撻落水。」她還透露是江嘉敏邀請上船，介紹認識何猷亨。不過江嘉敏反稱是被馮盈盈邀請，還說她們早已跟何猷亨食過飯，又呼冤「無做媒人」，暗示被拖落水。馮盈盈回應時說沒拖人落水，只希望事件快點平息。馮盈盈與江嘉敏因合演劇集《果欄中的江湖大嫂》成為好友，今次事件各執一詞，變成羅生門，有傳兩姊妹因此決裂。

江嘉敏前晚突然在社交網留言斥有人講大話，又說「知人口面不知心」。她說：「生活根本就係一場狼人殺。你根本唔知邊個講緊真話邊個講緊大話，亦都唔知邊個係狼人邊個先係村民。聽到啲唔應該聽到嘅嘢，有感而發。其實世界好細，說話唔能夠亂講尤其係大話。人言可畏，真係知人口面不知心。又識化妝又識整頭又識影相嘅人邊到搵。」狄以達留言︰「所以狼人殺裏面最好嘅牌是『白癡』。」江嘉敏回覆︰「嘩！一語中的！」

發文抒發情緒

江嘉敏一番言論，網民揣測矛頭似指向馮盈盈。馮盈盈回覆《明報》說︰「其實我也不清楚是什麼事，因為我最近少用社交平台，已經半個月沒有更新。我認為問番本人會較好，謝謝﹗（傳你與江嘉敏割席？）唔係啦！」

馮盈盈今日26歲生日，她表示跟江嘉敏有約食飯，但大家各有各忙。至於江嘉敏回應稱，跟馮盈盈有聯絡，亦有約食飯，但大家都開工未夾到時間。

對於傳跟馮盈盈不和，她說報道好無聊，希望不要亂寫，說再亂寫真的無事都變有事。至於發文鬧誰？她指是私事不回應，只想抒發情緒。