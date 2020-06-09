【開箱】《愛潑斯坦：上流濁水》 鄰居見證邪惡 執筆成紀錄片

作家帕特森著書又監製紀錄片

《愛潑斯坦：上流濁水》分4集播出，在爛番茄影視評論網站有近八成好評，不論毁譽，評論倒一致認為此片沒什麽新料。不過若對愛潑斯坦不熟悉，又不失為看了一次視像版傳記，當然片中聚焦的是他神秘致富，謊話連篇，慣犯性侵，還為他的強權富裕友人充當淫媒角色；面對控方律師盤問，他多次引用美國憲法第五修正案，拒絕回答任何問題，給人印象就是狡猾的惡魔。

此片據說在愛潑斯坦去年被捕前已開始前期製作，而且本來名稱是「佛羅里達計劃」，並把所有資料儲存在秘密的伺服器，又在裝置了攝錄機的密封房間工作。原片名《Filthy Rich》（骯髒富人）取材自同名書籍，由著名小說家帕特森（James Patterson）、作家康諾利（John Connolly）及記者馬洛伊（Tim Malloy）聯合撰寫。

帕特森著作甚豐，小說曾拍成電影《驚唇劫》（Kiss the Girls）及《血網追兇》（Along Came a Spider）等；事實上在《愛》片，身為監製的帕特森亦粉墨登場，因為他居住在佛羅里達州棕櫚灘豪宅，正是跟愛潑斯坦為鄰，曾目睹有年輕女子出入，最重要十多年前，當地警方已掌握愛潑斯坦性侵未成年少女等罪的證據，但2008年他跟時任佛州南部最高級聯邦檢察官阿科斯塔（Alexander Acosta）秘密達成認罪協議，僅服刑13個月，而且獲准日間在獄外工作。片中訪問了多名受害人，對於這秘密協議，她們都咬牙切齒，有人甚至點名譴責阿科斯塔；當然後者最後也受到「懲罰」，特朗普當選總統後，阿科斯塔出任勞工部長，最終被翻舊帳受到惡評而辭職收場。

記者憶述17年前報道被抽起

帕特森等人的健筆梳理出這宗性罪案及醜聞，此片第一集，也由記者沃德（Vicky Ward）開始，她憶述2003年，雜誌《Vanity Fair》編輯卡特（Graydon Carter）着她寫有關愛潑斯坦的故事，卡特向她表示，愛潑斯坦的財富來源神秘，活躍於社交圈，認識的都是達官貴人，但很少人知道他的來歷。沃德旁敲側擊的過程，發現有關愛潑斯坦性侵少女的傳聞，於是落力求證，終於一對在1990年代受害的姊妹願意受訪，家姐Maria表示事發後她分別向紐約警察及聯邦調查局報案，卻一直沒有音信，她深知對方很有勢力，也曾為此東躲西藏，甚至改名生活。本來是很爆炸的新聞，付印前編輯卡特卻完全抽起這部分，稱他相信愛潑斯坦。沃德在片中說，當知道要抽起這重要部分時，她立刻大哭起來，為了自己的努力付諸東流，也為受害人有勇氣站出來，她們的故事卻被丟進垃圾桶，公義始終未能伸張。