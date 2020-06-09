Blackpink隊友Lisa上月收死亡恐嚇 Jennie遭網民威脅槍殺

韓國女團Blackpink事先張揚6月發行新歌，為9月面世的全新專輯造勢，然而上月初，泰籍成員Lisa率先收到死亡恐嚇，有網民透過社交媒體IG Story留言：「我將會殺死Lisa，手槍都已準備好了。」亦有人在社交媒體Twitter撰文：「當Blackpink重返舞台，我便會射殺Lisa，大家可以跟她說再見，因為以後都不會再看到這張醜臉了。」

言猶在耳，隊中另一成員Jennie最近亦遭受威脅，有網民透過Twitter上載兩張手槍的照片，並聲稱：「當Blackpink宣傳新歌時，我的團隊將會利用（手槍）令Jennie從此消失在地球上，很好玩吧？即管加強保安，令到事情變得更有趣，準備好了，你們的Jennie只能活到7月前，而這件事情並非我一個人負責。」

粉絲促事務所防範未然

有關死亡恐嚇曝光後，粉絲大為震驚，再次促請Blackpink所屬事務所「YG娛樂」做好防範工作，絕對不能讓兇徒得逞。據韓國傳媒報道，該名網民的社交媒體帳戶已刪除，YG娛樂方面亦未有回應。

事實上，韓國演藝界的網絡欺凌事件層出不窮，尤其針對女團成員，例如2017年起，女團Apink多次收到一名來自美國的韓國網民滋擾，聲稱在她們表演期間放炸彈；另一女團Twice的台灣成員子愉去年亦收過類似恐嚇，事件最後不了了之。

提起Blackpink，她們早前獲Lady Gaga邀請合唱新歌《Sour Candy》，雖然仍未推出MV，前日已率先登上YouTube「全球歌曲Top100」的榜首位置，情况相當罕見，由此證明出道短短4年已坐擁18首「破億」點擊MV的Blackpink，人氣絕對國際化，亦印證「人紅自然是非多」的道理可信。