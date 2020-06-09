導演羅文安息禮 劉偉強張同祖扶靈 羅家英感慨痛失波友

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

羅家英（家英哥）表示跟羅文導演從未在工作上合作過，但大家因喜歡打高爾夫球，加入明星高爾夫球會後，相交近廿年，留下不少難忘回憶，感慨從此痛失波友，他說：「羅文導演有教我打波，有次我不小心將球打中他的嘴，他的嘴腫起來，我就惜番他。他是詠春高手，所以用詠春招數打高爾夫球，能將個球打得好遠，有時我叫他讓我10桿，他直情讓夠我15桿，不過有時他又會好奸，打賭5元入一個洞，他就會認真起來。」

他回想1964年、1965年，加入邵氏「南國」第五期，已跟羅文相遇，對方當時在邵氏做化妝師，梳平頭裝、「牙擦擦」，彼此還未認識。

每年一齊行年宵

家英哥大讚故友羅文為人細心、肯幫人，他說：「去年6月，我入院接受前列腺手術，他非常有心，帶兩個木瓜探病，為我調胃口。我們好傾得埋，他住太子區，每年我和阿姐（汪明荃）去花墟行年宵，他都讓個住所車位給我泊車，然後跟我們一齊行年宵，今年新年找他無覆，後來才於社交網見到朋友公布他的離世消息。」

張同祖讚為人風趣

導演張同祖與蕭榮跟羅文的緣分始於邵氏，相交超過40年，一起捱過不少日子。

張同祖透露印象中的羅文口多而風趣，知道他今年初患病，經常進出醫院，張同祖說：「我們4月探過他，原本想待疫情後再探他，想不到他心臟衰竭走了，聽講他幾年前做過通波仔手術。」