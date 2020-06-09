陳展鵬扮臨記演死屍開工瞌眼瞓 唐詩詠惡男上身狂鬧呻苦

記者：林祖傑

攝影：孫華中

陳展鵬表示在劇中常要角色扮演，這場戲他就要以一身寧采臣打扮，中毒死在荒野，他說：「幸好今次角色比較貼地，劇中有變脹卜卜的特殊技能，經常都不夠瞓，所以我很適合個角色，亦毋須節食；這角色也有很多其他職業，為了搵食還要做按摩師。」他稱雖然現實中從未試過做臨時演員，但拍攝時不禁勾起當年仍是藝員訓練班學生的回憶，他說：「沒有人記得自己名字，都是以邊個邊個稱呼，真的是甲乙丙丁，瞓低拍完又沒人叫你起身，有很多趣事。」

承認潔癖緊張女兒

雖然忙於為新劇開工，但陳展鵬不忘為女兒陳諾瑤（小豬比）健康成長花盡心思，早前便在社交網貼上在家中為女兒設置一個遊樂場的相片，他說：「其實不是很大，影出來大而已，不過都花很多心思，始終女兒開始慢慢學行，要給她一點空間，在空氣清新的環境，很安全地讓她可以慢慢拿捏到平衡，朋友送了很多保護女兒的小心意禮物給我，盡量為女兒安排一個安全的遊樂場，我們作為大人都安心一點，也開心好多。」

他承認搞到自己好似有少少潔癖有點緊張，不過始終女兒有事，慘過自己有事，故要這樣做。會否打算待女兒長大後製造更大的遊樂場？他則道：「女兒長大了就出街，屋企只用來睡覺，要玩就出去玩，否則唔掂，現在已經放棄了張梳化，飯枱都要換較細的，成個廳已畀晒佢，不過到了兩三歲，可以去公園玩時，屋企就可以再用梳化了。」

借翠如練習大叫「八婆開工」

唐詩詠表示扮演臨時演員領班好辛苦，因為成日要鬧人，「好少在劇裏鬧人，還要好男人咁鬧；監製不停洗腦對我講我是男人，其實我在屋企都幾男人，有時對貓貓都頗惡，不過很少會這樣，現在絕大部分時間要鬧人，起初都不經意表現出女性的姿態，現在沒有了，已上身」。

她笑稱現階段仍在揣摩怎樣去鬧人，還當好姊妹黃翠如是臨時演員般練習，她說：「成日鬧她要整靚一點才入廠，離遠見到就向她大叫『八婆開工』，她已習慣了。」她說黃翠如早前為她慶祝生日切了多個蛋糕，其實她每次都是等黃翠如老公蕭正楠沒空，才約到對方出去，猶如偷情。

入戲扮粗魯恐嚇怕異性

對於黃翠如表示要等她拍完劇，才敢介紹男士給她認識，她十分同意道：「現在這麼粗魯不好，驚嚇親人，等拍完套劇，抽離角色，太粗獷不是幾好。」

唐詩詠說之前足足休息了半年，加上疫情關係沒有出街，日日在家中吃和瞓，發福不少，她說：「太放肆，整個人都脹了，發覺平時穿的衫愈來愈短，開工初期整個人都不在狀態，就開始節食，經過一星期努力，已有少少成果，但仍未回到休息前最佳狀態，要繼續努力。」

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