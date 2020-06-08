【開箱】《寫出友共鳴》登熱播榜 《華郵》編輯推介真正了解種族議題電影

維奧拉悔拍《寫出友共鳴》

《寫出友共鳴》講述1960年代密西西比州，愛瑪史東（Emma Stone）扮演的大學女生看不慣社會對黑人女傭的歧視，於是執筆寫出她們的故事，爭取應有權利。《寫》片9年前在美國本土收近1.7億美元，扮演女傭的歐雅史賓沙（Octavia Spencer）更奪得奧斯卡最佳女配角殊榮，堪稱叫好叫座；該片同樣飾演女傭而且獲提名最佳女主角的維奧拉戴維絲（Viola Davis），兩年前接受《紐約時報》訪問時曾表示，悔恨接演過的電影名單，《寫》片榜上有名，她稱當時在片場工作愉快，「每日收工卻會想，那些女傭真正的心聲未被接收到」。

《華郵》編輯Karen Attiah在社交網的推文直接呼籲粉絲不要看《寫出友共鳴》，甚至講述黑白人友誼、去年奧斯卡最佳電影《綠簿旅友》，以及在第78屆奧斯卡擊敗《斷背山》奪最佳電影的《撞車》，統統不是適當選擇。Karen表示，如果這個周末想透過電影多了解種族議題，她推介看3齣電影，其中《訪．嚇》，香港觀衆應該最熟悉，佐敦比爾（Jordan Peele）首次執導，借黑人男友陪白人女友回家度周末，炮製出嚇破膽的驚慄故事，可說巧妙借種族歧視的謬誤帶出恐怖，甚至爆笑元素。

有關非裔美國人的紀錄片

Karen Attiah另外推薦的兩齣都是紀錄片，其中《我不是黑奴》（I Am Not Your Negro），由《盧旺達百日大屠殺》拉烏畢克（Raoul Peck）執導，根據美國黑人作家鮑德溫（James Baldwin）未完成的回憶錄為藍本。鮑德溫1960年代積極投身民權運動，見證美國黑人反對種族隔離爭取平等的血淚史。此片由《冰天血地8惡人》森姆積遜（Samuel Jackson）旁白，結合豐富史料片段，對照近年的BLM抗爭，梳理美國社會根深柢固的種族撕裂，曾獲奧斯卡最佳紀錄片提名，並在多倫多影展，獲觀衆票選為最佳紀錄片。

另一紀錄片《憲法第13條修正案》（13th） 由《馬丁路德金- 夢想之路》艾華杜雲尼（Ava DuVernay）執導，講述非裔美國人人權歷史及與憲法第13條修正案的關係，聚焦美國監獄系統及其背後一直存在的種族不平等現象。此片是Netflix發行的紀錄片之一，香港觀衆亦可欣賞得到。

種族議題電影免費播放

受種族議題影響，艾華杜雲尼另一作品《馬丁路德金- 夢想之路》（Selma）及米高佐敦（Michael B. Jordan）主演的《以公義之名》，在美國多個串流平台，本月都免費開放給觀衆欣賞。《馬》片講述1960年代，當美國其他地區開始解除種族隔離制度，阿拉巴馬州州長卻堅持不讓步，民權運動領袖馬丁路德金發起連串示威遊行，過程中州警和縣警毆打和平示威者，激發成千上萬民眾參加這場公民抗命行動。《以》片以1980年代末為背景，初出茅廬的律師為無辜死囚翻案的故事。