蔡少芬雞手鴨腳幫張晉剪髮 好友黎姿嫌倀雞欠溫柔

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蔡少芬參加《妻子的浪漫旅行》第4季，要暫時離開老公張晉，與其他藝人太太組成「妻子團」赴外地旅行。她在出發前接受任務，要為張晉製造神秘驚喜，讓兩夫妻重拾拍拖的浪漫時光。

蔡少芬於是在家中露台搭起帳篷，準備各種理髮用品，還冲好咖啡，邀請張晉到特設的「芬芬理髮店」，她為老公洗頭剪髮，竟嚇得張晉又驚又喜。

被洪欣誤會是「死飛仔」

蔡少芬表現雞手鴨腳，幫張晉搽洗頭水時，卻拿錯護髮素，然後用水喉幫張晉冲水，噴到他一臉水，張晉無奈叫救命，並笑說：「這個水應該是上次洗地殘留的水。」洗完頭，蔡少芬鉸剪一揮，為張晉剪出all back及束小馬尾髮型，總算過關。

蔡少芬自言已非第一次幫張晉剪髮，在剛認識時曾剪出愛火花，她憶述：「第一次幫他剪頭髮是他頭髮染壞了，髮尾開叉，是很長的金頭髮。」當時張晉正展開攻勢追求她，但因「金毛」髮型被她的好姊妹洪欣反對，她說：「洪欣說他是『死飛仔』，叫我千萬不要選他，因為他頭髮是金色的。」

張晉對於蔡少芬今次的剪髮驚喜，他笑言過程是膽戰心驚，但心裏又莫名感動，他說：「感謝她在我這個不太浪漫的人身上製造浪漫，花的心思挺感動。」

李克勤笑Ada國語很爛

節目還有另一個任務，要求他們致電給圈中好友，講出對他們兩夫妻的印象及感覺。其中李克勤取笑蔡少芬的「港普」，他說：「你們結婚12年，Ada（蔡少芬）的國語還是那麼爛，反而張晉廣東話學得很好。但我很感謝Ada貢獻很大，給香港藝人很多信心。」

黎姿（現名馬黎珈而）則大讚他們是金童玉女，但說到缺點時，黎姿笑說：「張晉是100％的好老公，反而Ada真的要溫柔點，說話小聲一點，現在的她有少少『倀雞』，講話很激動。」

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