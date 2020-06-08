敖嘉年 古明華 中佬毋懼封殺 齊跳出舒適圈

記者：陳釗

攝影：劉永銳

古佬和嘉年在《中佬唔易做》齊齊「轉行」，體會不同行業的辛酸。變身家居用品店售貨員的古佬笑言是真做，起初覺能簡單應付，做落才知「滋味」，自覺最多得30分並不及格：「顧客問我貨品資料時，我真的『O嘴』，因完全不懂，唯有厚住面皮問人。同埋絕大多數顧客都喜歡呃水吹，你明知他不幫襯，但問到都要答。不過最『甘』是由朝早9點企到夜晚8點，對50多歲的我來說很疲累。」

嘉年送外賣目擊行家炒車

嘉年挑戰揸電單車送外賣，最深刻是目擊有行家在他身旁跣胎「炒車」，當刻嚇到震一震，幸好對方沒事，收拾好又繼續送：「我見到很不開心，但有時為搵食沒辦法。當日還要下雨，我都淋到『落湯雞』，又凍，真的忍不住對鏡頭爆粗。」他說由於沒經驗，故送餐時常發生電話沒電和導航出錯等情况，試過花了兩小時才完成一張單，破了紀錄。

縱使在演藝路上經歷不少高低，但兩人從沒想過轉行。古佬自言轉組就試過，回憶2009年，當時已入無綫15年，自覺仍一事無成和很攰，為了對妻女負責任，有穩定生活和入息，於是轉去配音組：「後來《巴不得媽媽》受歡迎兼獲獎，入息又能再提升好一些，於是再拍劇，始終拍劇是我最喜歡的。」

嘉年自爆試過有電影角色本已傾好，卻突然沒了；又試過一日沒了兩三個工作，開頭會不開心和失意，但跌得多反而再沒這感覺：「我都不知是好還是壞，好的是不用自己沉淪，不好的是缺乏了喜悅感，變了一碌木。我現在是有機會便說聲『謝謝』，然後做到最好，無便唞啖氣，下次繼續。」

二人在無綫不乏演出機會，亦曾於無綫台慶頒獎禮獲獎，受到肯定。古佬於2012年憑《巴不得媽媽》娘娘腔「蘇基」，奪得最佳男配角，隨後再奪「專業演員大獎」；敖嘉年則憑《巾幗梟雄》敗家仔「蔣必文」贏得飛躍進步男藝員，究竟什麽驅使他們跳出這個舒適圈呢？古佬表示是為了嘗試不同平台，亦預計到無綫將來的合作形式會轉變，他們只是走前一步。雖然撞正疫情看似不走運，但他沒感到失落和徬徨，因大家都面對着同一問題，亦慶幸有人跟他說，疫情過後他的工作便會展開，故趁這段時間去學習：「無論我做什麼，太太都絕對支持，所以我不能離開她。她和女兒亦從不會擔憂，總覺得我無論任何情况下都會解決到。」

古佬月前割膽執番條命

古佬又自爆3月尾做了割膽手術，幸及時求醫，否則連命都無。他說頭兩次只感到肚痛和發冷發熱，見過一陣又沒事，故未有正視，到第三次痛時，感覺恍如有東西在肚裏爆開，當刻終明白何謂痛到想死：「如果屋企不是有窗花，我會跳出去，我又嘗試把頭撼落地去分散痛楚，但都不行，最後叫白車入醫院，醫生說我的膽穿了，膿還擴散出來，若腹腔感染會死人的，最後要開刀割，還用了4000cc鹽水幫我把內臟洗乾淨，執番條命。」

嘉年盼為無綫宣傳主演劇集

嘉年則言選擇離開是「時間問題」，原本無綫想他4月再開劇，但他想專心舞台劇綵排，花更多時間在他喜愛的創作上，所以不如停一停，並非不歡而散：「公司都叫我兜個圈好回來了。」舞台劇演出受疫情影響延期，但他坦言這幾個月沒呆過，反而更專注去構思劇本，稍後會製作電影和電視劇。他和太太開設的廣告公司，託賴在疫情下工作仍可維持。至於對生小朋友的態度，他坦言沒變，不會生，家人也沒這打算。

兩人亦希望將來有機會拍ViuTV劇集，又指與無綫關係良好，故不擔心因亮相ViuTV遭封殺。古佬說：「反而是他們跟我說，你可以出外面拍，只叫我小心選擇拍攝的內容，還說若之後有合適角色也可再合作，我當然說好！」嘉年也希望稍後能為其兩套無綫劇《唐人街》及《伙記辦大事》宣傳。

古佬：無綫要開始轉型

無綫近年爆發離巢潮，不少人覺得無綫不懂珍惜好演員。古佬認為無綫都要開始轉型，全世界電視台都不會像無綫一樣，養一大班人，全部都是部頭形式，適合的便合作，這對演員和電視台都是好事：「誰敢說劉江不是好演員？可能有很多客觀因素影響，不用看得咁死。」

汪明荃曾直斥無綫的山頭文化阻礙發展？嘉年表示，每個地方都會有這種情况出現，既然無法控制，不如做好本分，古佬亦認同：「鑽牛角尖去想只會徒添煩惱。」

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