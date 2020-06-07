【開箱】拍《南極兇案》闖國際 山下智久先談情後演戲

研究員離奇失蹤

演員陣容也是來自世界各地，包括《蘇格蘭女王：爭名奪后》英國女星嘉芙蓮奧當尼利（Katharine O'Donnelly）、《盜墓者羅拉》丹麥男星阿歷山大威廉（Alexandre Willaume）、《極地惡靈》美國演員約翰林奇（John Lynch）、《龍紋身的女孩》意大利女星珊迪娜安德斯（Sandra Andreis），以及香港觀衆熟識的《緊急救命》日本男星山下智久等。

故事講述南極漫長而且全無日光的月份，北極星六號國際研究站被積雪及冰層遮掩，來自世界各地的科學家，在知名生物學家Arthur（約翰林奇飾）帶領下，留在站內一段長時間，研究氣候變化。當黑暗日子結束，春天再次來臨之際，另一名指揮官Johan Berg（阿歷山大威廉飾）來到研究站，發現大部分成員離奇失蹤，部分人甚至遭遇不測，Johan的妻子Annika亦下落不明，唯一能肯定的是，兇手逍遙法外。為了尋回失蹤妻子，Johan能依賴的只有倖存的年輕醫生Maggie（嘉芙蓮奧當尼利飾），但她受驚過度，無法提供任何線索。

西班牙片場搭景扮南極

此劇以懸疑手法帶出連環兇案，案件設定在荒蕪的南極，加上所有研究員都被困站內，某程度就像「密室」殺人事件。除了拆解兇案，每個角色都有屬於自己的故事，帶出人類長期生活在與外界隔絕、黑暗的環境，會不經不覺產生恐懼感，例如有人會為了洗澡時間的長短而爭吵，有人會因為食物的款式而發脾氣等。

《南極兇案》全劇共6集，雖然故事背景發生在南極，但其實是在西班牙某片場拍攝。首次拍英語劇的山下智久，早前接受本報訪問，他大讚劇本有深度，每個角色都獨一無二，而且代表人類不同的想法。山下智久雖然十分喜歡這故事，但由於首次拍外語劇，他一度感到焦慮，「花了很長時間才體會到台詞的意思，最大挑戰是導演在片場會大幅度修改，所以拍攝前期我份外緊張，後來才適應」。

同一場戲演幾十次

劇中飾演微生物學家的山下智久，與女主角嘉芙蓮奧當尼利扮演情侶，有不少對手戲，開拍前導演安排他們像戀人般約會，幫他們盡快投入角色，「導演喜歡用長鏡頭，中間會不停喊cut，有時同一場戲我要演20至30次，都幾困難」。他又爆料，某日一早到場準備，但導演花了很長時間跟其他演員討論角色，結果當日他什麼都沒拍就收工。山下智久首次跟日本以外的團隊合作，他指工作方式跟日本不同，每日工作時間都很規律，而且不長，難怪公餘時間，他可相約拍檔食飯飲酒、欣賞音樂會等，「我還租了車環島遊，又曾獨自到孤島度周末」。

首播日期：6月12日晚上9時

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