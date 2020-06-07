涉襲警行為不檢 標梅利兒子示威被捕

據網上流傳片段所見，琦立當時已被警方制服，並扣上手銬，示威者卻圍攏一輛紅色貨車叫囂，高呼「以你為恥」，又質問警方為何不把司機拉下車查問。其後有示威者向警方講解情况，貨車司機亦下車並被捕。

咬警員吐口水

據當地報章報道，貨車司機是66歲男子活士（Eric Woods），當時他向示威者做出不文手勢，又用侮辱黑人字句，在他座駕後方的19歲少年，從車內向活士大叫「尊重點」，後者隨即下車走向少年，並揮拳擊向他左邊面頰。至於琦立梅利則涉嫌向活士的貨車投擲石頭擊碎了玻璃因而被捕。最終活士被控以毆打襲擊及行為不檢，獲准自行擔保離開。

至於琦立梅利，據悉他被捕後移送到警局時表現不合作，咬警員又向他們吐口水，又威脅若獲釋會縱火。其後他被控以襲警、行為不檢及恐嚇等罪名，據報他被拘留期間曾用手機碎片自殘及割傷一名警員。本月2日移送法院時，區域法官不准琦立保釋，並將於下月31日展開聆訊。

現年69歲的標梅利曾拍過《迷失東京》、《偷天情緣》等電影，他的兩段婚姻共育有6名孩子，包括跟首任妻子Margaret所生的38歲長子Homer及35歲Luke。與第二任太太Jennifer於2008年離婚，兩人育有4名兒子，琦立是大哥，還有年齡介乎24到19歲的胞弟Jackson、Cooper及Lincoln。