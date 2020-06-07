《降魔的2.0》結局留大量伏線 胡鴻鈞謝雪心暗示豪仔未灰飛煙滅

《降魔的2.0》前晚大結局，馬季哭着向豪仔射出一箭，之後畫面只見到他們的媽媽晶晶（謝雪心飾）痛哭，背後有一團光。至於海魔Thalassa被馬季真情感動，獻吻將靈力給他後消失。

勞斯與魔鬼交易救萊斯？

之前監製方駿釗已稱留伏線為《降魔的3.0》鋪路；馬季自認是最失敗的人後，的士上的迷你「石敢當」公仔流下眼淚，他望向後座露出奇怪表情。萊斯（鄧佩儀飾）之前為救豪仔而死，但結尾她再出現，與孖生弟弟勞斯（麥凱程飾）對打，勞斯背部出現魔的印記，似為了令家姐起死回生，跟魔鬼交易。還有芷若（黃智雯飾）在醫院搶救龍婆（羅蘭飾）時，龍婆突然睜開眼起身，對芷若說自己是未來的芷若。芷若又在醫院外遇上在上輯被兒子郭展明（黃子恆飾）殺死的郭伯伯（劉江飾），有神秘男子叫郭伯伯做爺爺，若是郭展明兒子應該仍是BB，很多謎團相信要留待下一輯才有答案。

黃智雯想拍《降魔的3.0》

《降魔的2.0》台前幕後前晚一起欣賞大結局，黃智雯在社交網上載與馬國明、胡鴻鈞及何遠東的合照，她從後攬實胡鴻鈞，言語間透露想拍第3輯。胡鴻鈞昨日演出《萬眾同心公益金》，他會在的士旁唱《降魔的2.0》插曲籌款。他說前晚飯局上看到豪仔被殺一幕時，覺得畫面很感動。有網民稱劇情沒清楚交代豪仔是否已消失？他直認為第3集留下伏線，劇本早已預備三部曲，但監製稱開拍要視乎公司意願。

謝雪心拍離別戲爆喊停不了

謝雪心與敖嘉年昨日為佛教藝術珍寶館擔任開幕嘉賓，他們曾在無綫劇《巾幗梟雄》演母子，希望將來有機會再合作。敖嘉年稱可跟無綫簽部頭約，關係好好，不過現在忙為舞台劇綵排及10月到日本拍電影。謝雪心於《降魔的2.0》大結局一場3母子最後離別戲，贏得好評，她透露拍攝時投入到幾乎窒息，拍完這場戲更停不了爆喊，情緒久久難以平復，稱很希望公司開拍《降魔的3.0》。胡鴻鈞演的豪仔似已被殺？她有所暗示說：「大家有沒有親眼看到他畀支箭射到吖！」

記者：林蘊兒、林祖傑

攝影：鍾偉茵、孫華中

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