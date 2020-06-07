合照刪走鄧智偉？ 高海寧為逝去感情畫句點

她說︰「從來感情事都是低調處理，今天只想為早已逝去的輕輕畫上句點。對於感情，我是一個執著的人。快樂的，留在心裏成為美好記憶；悲傷的，這是成長的養分。轉身，是明白，是遺憾。駐足於美好，願各自安好。」

「事件影響身邊人 望盡快平息」

昨晚高海寧演出《萬眾同心公益金》，受訪時說近日收到不少朋友的關心，為了令他們放心，以及不想再引起更多揣測，於是在社交網交代狀况。對於有稱她與鄧智偉在分手時間上的說法有出入，她說多年來從不交代感情事，跟鄧智偉有溝通，大家仍是朋友。他已發了聲明，交代得很清楚。由於事件已進入司法程序，交由警方處理，不方便說太多。不過這件事影響了她的身邊人，所以希望早日平息。

問到所指的身邊人是誰？高海寧說︰「事件已交由警方處理，我也不想再因這件事被追問。（準備投入新戀情？）人生除了戀愛，還有很多。我最近忙拍劇，事件對我有影響。（有向鄧智偉了解情况？）我擔心他的情緒多一點，不希望事件再發酵下去，盡快平息。作為朋友，他做的所有事，我都支持和信任，希望他好。（他有否向你交代事件來龍去脈？）其實事件與我無關。我只是作為朋友，對他給予支持。」

記者：林蘊兒、林祖傑

攝影：鍾偉茵、孫華中

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