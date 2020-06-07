徐小鳳鼓勵港人逆境自強 劉德華錄歌打氣 黎明天王駕到冧爆女藝人

昨晚舉行的《萬眾同心公益金》開始時，兩名大會司儀汪明荃與鄭裕玲以聲音勉勵港人守望相助，扶持到底，700萬人手牽手往前行，一定會踏平崎嶇，走過逆境。之後播出黎明錄影片段，與多名小朋友合唱。劉德華亦預錄片段唱出一曲《如果有一天》。徐小鳳在片段中獻唱及作出呼籲︰「生於斯，長於斯，香港這個城市經歷不少風雨，但憑住大家互相幫助、逆境自強的精神，無論遇到怎樣的衝擊，都會安然渡過，明天依然充滿希望。」

孫慧雪劉溫馨變小粉絲

黎明之後親身到無綫電視城，在節目中致送紀念品給善長家屬代表。黎明天王氣勢強勁，出現即吸引大家注目。他步入錄影廠時，有藝人變小粉絲，拿起手機拍照，孫慧雪與劉溫馨表明是黎明粉絲，陳詩欣更舉起電話自拍，望能與黎明同框合照，最終成功拍到一張與偶像離遠合照。不過黎明看到時，投以奇怪的目光望向她。黎明離開電視城時，蔡思貝見到即大力揮手，黎明禮貌揮一揮手回應。

蔡思貝：射死胡鴻鈞無所謂

張振朗與蔡思貝擔任嘉賓，張振朗稱是劉德華粉絲，很喜歡對方，小時經常看華仔的電影，唱歌更經常扮華仔，他說：「我特地穿得靚仔一點，原以為華哥會出現，我好興奮，點知原來是錄影，我好想和他影相，至今都未見過真人。」問是否很想和華仔合作？他說：「我不敢呀！」蔡思貝也很想伙拍前輩，最想跟周星馳、張曼玉合作，「即使星爺只當導演，被他指導下都開心」。她稱有看緋聞男友胡鴻鈞主演的《降魔的2.0》大結局，「有看下半段，馬國明射箭嗰吓無辦法唔喊，他的不忍心做得好好，我在不專心情况下都睇到流眼淚，真係勁」。有否大叫不要射死胡鴻鈞？她笑道：「射死無所謂啦！」

馮盈盈否認醉酒要保安送上樓

馮盈盈昨晚在網上版直播親自示範下廚，獲主持森美及「味公主」薛家燕大讚賣相靚又好味道，僅用20元的食材便成功籌款，她不介意數目多少。有報道稱她醉酒返家要坐輪椅由保安員送上樓？她否認醉酒，只是身體不適，「當時是身體不舒服，要保安員送上樓，可能路人不清楚情况就以為我醉酒。我承認是一個反面教材，以極端斷食手法弄致身體不夠能量才不適」。盈盈的父母擔心女兒獨居乏人照顧，在報道出街後提議她搬回家。但她有信心可照顧好自己，稱想學習獨立，加上租約未完，所以已拒絕家人要求。

記者：林祖傑、林蘊兒

攝影：鍾偉茵、孫華中

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