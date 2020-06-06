【開箱】《復原行動》黑客入侵校園 大爆秘密人人自危

女學生變偵探

《復原行動》原名Control Z，在電腦應用方面，這兩掣正是復原按鈕，劇中人物也許亦希望一切可推倒重來。故事講述一年前父親逝世又曾入住精神病院的Sofia，跟風頭躉中學同學格格不入；她觀察力十分強，迅即吸引轉校新生Javier注意，兩人成為好友。貌似名模的Isabela跟男友Pablo活像金童玉女，但在一個早會，黑客入侵電腦，前者被揭是變性人，Pablo即時跟她分手。沒多久黑客也爆出Pablo一腳踏多船；跟Isabela本是好友的Natalia被揭盜用學校活動資金買名牌自用；另一經常欺凌同學Luis的Gerry，更是躲在衣櫃裏的同性戀者。同學Raul向Sofia坦承是他出賣Isabela，但他也同時公開了擔任議員父親的醜聞。Sofia決心當偵探，查出到底誰是黑客，卻在此時收到黑客信息說，知道她也隱藏了秘密。

重要角色中槍

劇情發展下去，神秘黑客掌握了Sofia的父親其實未死的證據，後者似乎犯了法，若行蹤曝光有可能被捕，而且Sofia母親也不會原諒她隱瞞父親去向。另一方面，Gerry「被出櫃」後仍竭力否認同志身分，並變本加厲欺凌Luis，Luis忍無可忍下自認黑客，某日Gerry追打對方，最終導致Luis性命垂危。

《復原行動》全劇8集，觸及很多年輕人現象，包括對性取向的疑惑；手機不離手，無論遇見什麽事，都攝錄一番然後上載社交網；又有校園欺凌，無論金錢和感情方面都展現虛榮一面的動物本能。Sofia卻是這一衆學生的異數，她不施脂粉，愛看厚如字典的書籍，而且十分聰穎，又有正義感；所以父親是墨西哥足球明星的Javier和議員之子Raul都對她另眼相看。

據悉結局會揭曉誰是黑客，但另一場悲劇隨即到來，有重要角色中槍倒地，生死未卜。事實上此劇已宣布開拍第2季，這重要角色能否「復原」，還是就此一命嗚呼，留待下回分解。其實英語劇固然在Netflix產量最豐，西班牙語劇其實也佔據龐大市場，不容忽視。