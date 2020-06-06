上周被踢出10億富豪榜 Kylie Jenner膺名人吸金王

【明報專訊】真人騷女星Kylie Jenner去年以21歲之齡，首次登上美國財經雜誌《福布斯》白手興家10億美元富豪榜，並擊敗facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg），成為史上最年輕的10億美元富豪。4月她再蟬聯榜首，上周卻遭《福布斯》揭發她有誇大業績之嫌，因此決定把她踢出10億美元富豪榜。不過《福布斯》前日公開最掙錢名人榜，Kylie還是以年收入5.9億美元（約46億港元），高踞榜首。