《愛的迫降》玄彬孫藝珍奪百想人氣獎 《山茶花開時》大贏家 金喜愛封視后

文：蘇珮欣

《男朋友》朴寶劍、《亡途覓雪》秀智及《強心臟》申東燁擔任頒獎禮司儀。受新冠病毒疫情影響，今年不設觀眾席，所有出席韓星為保持社交距離，要隔位入座。

姜河那首奪視帝表示驚訝

今年的百想劇集比電影戰况激烈，多齣入圍韓劇均叫好叫座，包括《山茶花開時》、《愛的迫降》、《梨泰院Class》及《夫妻的世界》等，結果《山茶開花時》奪至高榮譽大獎、最佳男主角、男配角及劇本等4獎成為大贏家，首奪視帝的姜河那，獲獎一刻大表驚訝，謙稱不敢當，尤其對手玄彬、《屍戰朝鮮》朱智勳、《奇蹟拍檔》南宮民都是其前輩，他更特別點名感謝拍檔孔孝真。

視后落在《夫妻的世界》金喜愛身上，她在劇中飾演面對丈夫出軌的人妻角色，可說大熱封后。金喜愛致謝時自言是對手《山茶花開時》孔孝真、《Hyena：富豪辯護人》金惠秀、《愛的迫降》孫藝珍及《德魯納酒店》IU等的粉絲。她謂收到《夫》劇本時，一度懷疑此劇是否適合在韓國播出，對於大受歡迎感到驚訝。她又不忘感謝扮演她丈夫的朴海俊，稱要與他分享殊榮。

《愛的迫降》奪女配角獎

至於今年話題劇《愛的迫降》，雖競逐8獎，但最終僅飾演「朝鮮大媽」的金善映奪得最佳女配角，她領獎時感動落淚，稱入行多年來首次得獎，特別感謝每日在家等她收工的女兒。《愛的迫降》大熱倒灶，但網民票選的人氣獎，男女主角玄彬與孫藝珍衆望所歸，讓這對「緋聞情侶」自劇集播畢後，首度一起現身。玄彬與孫藝珍不約而同感謝全球粉絲投票，前者還提到疫情下大家過得很辛苦，希望能撐下去；孫藝珍則表示能演出此劇感幸運。另外，配角徐智慧以一襲白色露背晚裝，獲大會頒發時尚大獎。