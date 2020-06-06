片場慶生親密如情侶 劉愷威疑戀上內地女星陳都靈

娛樂組

劉愷威與楊冪於前年冬至宣布結束5年婚姻關係，會共同撫養女兒「小糯米」。劉愷威自離婚後，除跟湯洛雯傳緋聞外，感情生活似未有着落。

攬陳都靈有說有笑

直至近日，有內地網民分享一段短片，見劉愷威穿著西裝，捧着大束鮮花，面前有他肖像的大蛋糕，而在他背後有合演電視劇《這就是生活》的26歲女星陳都靈，以及大班工作人員，因此有估計是他去年10月在片場慶生。片中劉愷威看到蛋糕後，轉身攬着陳都靈，兩人有說有笑，又黐到實一實，互動親密，如熱戀中情侶，網民猜他們拍劇時擦出愛火花。

陳工作室闢謠：假的呀

陳都靈工作室對此立即闢謠說：「把去年7月劇組殺青時候的事情拿出來說。」並表示：「假的假的假的呀！」

傳楊冪與魏大勛分手

至於楊冪，去年8月被指跟年輕3歲的內地男星魏大勛譜姊弟戀，不時被爆戀愛足迹，但兩人從未公開戀情。今年初曾傳因性格不合分手，亦有指因男方表現高調，惹楊冪不滿。