孫慧雪手腳不協調：阿仔打鼓勁過我

孫慧雪主持的《姊妹淘》早前突然停播，她透露本月中復拍，主持跟之前差不多，可能加入一兩名新血，她會負責煮食環節，「最近在網上分享煮食短片，監製叫我在節目中煮一些可打卡的甜品，最近在家練烹飪，比打鼓有信心」。

何依婷否認富貴

何依婷稱平時少運動，跟猛男一起打鼓，力度和勁度顯得遜色，她笑說：「我唯有靠演技表達投入感。」她最近多了機會拍劇，更被爆忽然富貴，揸名貴房車？她說：「報道寫到我好富貴，其實是二手車，低過市價買的。」她表示最初被傳媒追訪感徬徨，要請教經理人如何處理，後來想通了，覺得沒所謂，做好心理準備便可以，笑稱素顏出街會更安全，因可能無人認得她。她亦擔心傳媒追訪會嚇跑追求者，「我想結交圈外人，喜歡男仔內向，只對我熱情就開心，我本身較健談，相信這樣配搭會夾得來」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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