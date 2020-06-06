亞視副總裁破天荒為無綫宣傳新劇 林文龍反窒翠如：你係有線鎮台之寶

林文龍昨日聯同黃翠如、連詩雅、陳自瑤、蘇皓兒及馮素波等出席新劇《那些我愛過的人》宣傳活動，無綫畀足面，透過司儀區永權稱這個台是林文龍主場。林文龍與黃翠如在台上不時針鋒相對搞氣氛，黃翠如問對方亞視會否為該劇宣傳？林文龍即反擊稱她是有線鎮台之寶，跟區永權都是來自有線，令黃翠如無法招架。前輩馮素波被問到最珍惜的人是誰即指向林文龍，她說：「因為佢不是TVB藝員，又來TVB幫手宣傳，我都希望再同佢演母子。」林文龍笑說：「我都好珍惜，因為這套劇可能是我這個階段最後一套劇。」

不排除亞視播無綫劇

問林文龍以亞視高層身分到無綫宣傳新劇感覺如何？他說：「其實都幾得意，感覺有點似離開無綫10年後回來拍《不懂撒嬌的女人》時，但現階段可能是最後一次返TVB。」問可會帶隊回亞視宣傳？他認為娛樂圈應該百花齊放，不要分什麼台，又透露杜之克問他要不要將套劇放在亞視播。他說：「其實我真的無所謂，因為大家不是直接競爭對手，我是百分百持開放態度，任何一個電視台都可以有合作空間，但不可一廂情願，因一間公司有自己的守則，要探討一吓先。」

找台前幕後朋友合作

林文龍表示目前亞視在架構上有很多事要處理，電視台是需要有自己的製作，故他要着手找台前幕後的朋友合作。可會在TVB挖角？他說：「現在電視台自由度高好多，不同以前年代綁到好死，我們亦不是一個落地電視台，模式上有分別，畀到更多工作機會大家，我覺得絕對是好事。」

連詩雅避談陳家樂緋聞

連詩雅最近與陳家樂傳緋聞，當在台上被林文龍追問最近有什麼事要隱瞞時？她即一臉尷尬道：「最近有月事要隱瞞。」她與陳自瑤因參演該劇成為閨密，問兩人可有傾私人感情事？她們稱話題只局限於工作和扮靚，陳自瑤又說什麼都不知道。連詩雅說：「你無嘢需要知！如果啱嘅時候我會同大家講，大家放心。」陳自瑤與王浩信屢傳婚變，她一直避談私事，但在「520」當天在社交網分享戴婚戒的照片，獲老公王浩信讚好，她解釋道：「其實我一直沒戴婚戒，這是拍《BB大晒》的道具戒指。」

蘇皓兒被「爸爸」嚇親

蘇皓兒表示劇中演林文龍女兒，最初都被嚇親，經了解後發覺對方風趣幽默。劇中她與顧定軒及李任燊有感情線，她稱不怕傳緋聞，因兩人都是她認識了很久的好朋友。

記者：林祖傑

攝影：孫華中