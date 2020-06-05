40歲周勵淇一索得男 B仔重6磅 鼻高似爸爸

娛樂組

周勵淇於2018年12月突然自爆與內地演員傅浤鳴已婚，傅浤鳴與前妻育有一名兒子。當時曾有傳兩人奉子成婚，周勵淇否認。去年9月，再傳出周勵淇懷孕消息，有段長時間沒公開露面的她今年1月20日在社交平台報喜，宣布懷有鼠年BB，她開心說：「我即將多了一個身分，很感恩上天賜我這一份禮物，全家上上下下都期待鼠寶寶的來臨。」她透露醫生叮囑多點休息，不要去人多的地方，她只好乖乖聽話，所以當時沒有出席她有份演出的賀歲電影《肥龍過江》首映禮。

老公傅浤鳴提早來港隔離

昨日傳出周勵淇已於上月18日剖腹誕下6磅重男嬰，母子平安，BB鼻子高高，樣子似足爸爸。初為人母的周勵淇非常低調，兒子出世半個月仍未向外公布喜訊。據知，她目前正在家中坐月，有丈夫及陪月員照顧。傅浤鳴之前在內地拍劇，為了陪伴周勵淇迎接兒子出世，提早來港先進行了14天隔離。

疫情下懷孕 感謝媽媽照顧

周勵淇自宣布懷孕後，甚少更新社交平台，就算上載照片都多是上半身照，見不到孕肚。今年4月她曾出席汪詩詩的生日會，影合照時她站在後面嘟嘴，手上戴有婚戒。

上月10日母親節，周勵淇曾分享與媽媽合照，相中的她以手托着臉。當時她感謝媽媽為家庭付出100分，她懷孕後更感受到當媽媽確實不容易，加上在疫情下懷孕，她基本上天天在家沒有外出，媽媽買餸為她準備三餐。在周勵淇產後兩天，即5月20日（520普通話諧音我愛你）的網絡情人節日子，她曾分享與胞姊周汶錡的舊合照。