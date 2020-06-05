【開箱】韓劇《上司實習生》 朴海鎮為職場新一代打氣

上司下屬身分互調

《上司實習生》顧名思義講述韓國職場的故事，朴海鎮代表新生代，在競爭激烈的職場上，千辛萬苦擠入大公司當實習生，卻遭上司打壓，只獲安排做跑腿工作；開會發表己見，被評一文不值，轉頭上司卻把他的點子據為己有。

金應洙代表公司高層，是個令人討厭的上司，擅搶下屬功勞，要求員工唯命是從，又排擠異己等。

劇集以朴海鎮的不愉快職場經歷揭開序幕，某日他意外獲悉公司最暢銷的即食麵，竟是盜取一名小食店老闆的概念，後者感到委屈，一度企圖自殺，朴海鎮想過提供協助，但遭上司金應洙施壓，迫使他放棄己見，最後更遭排擠，只好黯然離職。

其後朴海鎮轉工，在另一間即食麵公司由低做起，短短數年間，因表現出色，為公司帶來豐厚利潤，火速晉升高層。與此同時，金應洙因被老闆調往貨倉，一怒之下辭職，表面上為了生計而轉投朴海鎮的公司當實習生，事實卻是為老闆兒子做內應。

《上司實習生》除了講述職場年輕人面對的困難，亦帶出高齡員工隨時被公司遺棄的實况。金應洙一直當上司，突然淪為下屬，即時手忙腳亂，就連為上司買咖啡也不懂；撰寫計劃書時，才發現自己從未學過PowerPoint，結局弄得一塌糊塗。

金應洙作為老闆兒子安插的內應，基本上只要出賣朴海鎮就能完成任務，但金應洙擁有打不死的精神，對事業仍有野心，預料往後劇情，將是朴海鎮與金應洙多番摩擦後，變成互相了解，繼而成為業務上的最佳拍檔。

事實上，韓劇一向不乏職場主題，大概是較易令觀眾產生共鳴，例子包括《未生》、《製作人們》及《金科長》等。雖然故事以韓國職場為背景，但對香港觀眾來說，也能產生共鳴。

推出副產品有噱頭

值得一提的是，新劇播出後，朴海鎮為公司構思的「辣雞即食麵」已製作成商品推出市場，本月起在韓國發售。此舉並非植入廣告，而是劇集副產品，都算有噱頭。

《上司實習生》首播以來，收視一直徘徊在4%至7%之間，前晚播出第9及10集，分別錄得4.9%及6.7%，雖然成績一般，但已是同時段劇集的收視冠軍。環顧KBS電視台的《靈魂維修工》前晚播出第17及18集，收視率僅得2.1%及2.3%，比起有線頻道JTBC新劇《雙甲小食店》前晚播第5集錄得3.14%還要低。

自從踏入2020年，韓國電視台逢周三、四播出的劇集收視一直低迷，MBC劇集《The Game：朝著0點》及《那個男人的記憶法》全劇平均收視率僅得3.44%及3.5%；KBS情况更嚴峻，《快過來》平均收視率僅得1.69%。跟有線頻道的高收視劇集《夫妻的世界》、《梨泰院Class》及《愛的迫降》相比，可謂相距甚遠，三大免費電視台要認真想想對策。