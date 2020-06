林嶺東遺作《七人樂隊》進軍康城 《屍殺半島》等56片入圍 移師其他影展放映

文:張晴

在56部入圍電影中,法國片共佔20席,包括法國名導奧桑(Francois Ozon)的新戲《Summer of 85》,荷李活代表則有彼思動畫《靈魂奇遇記》,以及《布達佩斯大酒店》鬼才導演韋斯安德遜(Wes Anderson)的大堆頭作品《法蘭西諸事週報》(The French Dispatch),繼續起用狄達絲雲頓(Tilda Swinton)、標梅利(Bill Murray)及奧雲韋遜(Owen Wilson)等老拍檔演出。

宮崎駿子承父業

《綠簿旅友》男星維高摩頓遜(Viggo Mortensen)自導自演《Falling》亦榜上有名;而《被奪走的12年》英國導演史提夫麥昆(Steve McQueen)更有兩部電影《Mangrove》及《Lovers Rock》同時入圍。

由於韓國導演奉俊昊執導《上流寄生族》去年贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎,令到亞洲電影備受關注,今屆韓國代表有《屍殺列車》續集《屍殺半島》,以及《下女誘罪》導演林常樹的《Heaven: To The Land of Happiness》;日本片亦佔3席,包括女導演河瀨直美的《True Mothers》、深田晃司的《The Real Thing》,較為特別的是動畫大師宮崎駿監製、兒子宮崎吾朗執導《阿雅與魔女》,這齣吉卜力製作公司相隔4年的新作,並非 電影而是長篇動畫,集數未定,只知今年冬季將於NHK電視台首播,令人期待。

吳宇森因病缺席

至於杜琪峯監製並跟洪金寶、許鞍華、譚家明、 袁和平、林嶺東及徐克攜手執導的港產片《七人樂隊》,更是本地影迷的焦點。此片原名《八部半》,除了上述7名導演外,還有吳宇森參與拍攝,後因健康問題被迫退出,結果改名《七人樂隊》,亦是前年12月猝逝的林嶺東最後作品。

《七人樂隊》是杜琪峯繼《黑社會》、《鐵三角》及《復仇》等之後,再次進軍康城的新作。他得悉此片入圍後表示:「在疫症困擾全球,影市停擺下,康城影展能繼續以不同形式舉行實屬難得,《七人樂隊》能在此時此刻入選更有起動的鼓舞作用,同時電影是已故摯友林嶺東和我們6個同年代香港導演一齊合力的成果,特別具有紀念意義。」

釜山影展10月揭幕

《七人樂隊》顧名思義由7名導演各自拍攝一段短片,以50年代至現代為背景,每人負責一個年代的故事,是一部向香港影壇和時代致敬的電影。除了《七人樂隊》外,《延邊少年》內地導演魏書鈞的新作《野馬分鬃》亦順利入圍。

新冠肺炎肆虐全球,多個國際影展宣布延期或取消,當然亦有例外,意大利威尼托首長Luca Zaia早前宣布,第77屆威尼斯影展將會如期在9月2至12日舉行,但影展主席Roberto Cicutto表示,從未跟康城方面討論合作事宜;至於釜山影展主辦單位昨日公布,第25屆影展定於10月7日揭幕,至於會否接收康城的入圍電影?暫時仍是未知數。