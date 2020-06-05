林嶺東遺作《七人樂隊》進軍康城 《屍殺半島》等56片入圍 移師其他影展放映

文：張晴

在56部入圍電影中，法國片共佔20席，包括法國名導奧桑（Francois Ozon）的新戲《Summer of 85》，荷李活代表則有彼思動畫《靈魂奇遇記》，以及《布達佩斯大酒店》鬼才導演韋斯安德遜（Wes Anderson）的大堆頭作品《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch），繼續起用狄達絲雲頓（Tilda Swinton）、標梅利（Bill Murray）及奧雲韋遜（Owen Wilson）等老拍檔演出。

宮崎駿子承父業

《綠簿旅友》男星維高摩頓遜（Viggo Mortensen）自導自演《Falling》亦榜上有名；而《被奪走的12年》英國導演史提夫麥昆（Steve McQueen）更有兩部電影《Mangrove》及《Lovers Rock》同時入圍。

由於韓國導演奉俊昊執導《上流寄生族》去年贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎，令到亞洲電影備受關注，今屆韓國代表有《屍殺列車》續集《屍殺半島》，以及《下女誘罪》導演林常樹的《Heaven: To The Land of Happiness》；日本片亦佔3席，包括女導演河瀨直美的《True Mothers》、深田晃司的《The Real Thing》，較為特別的是動畫大師宮崎駿監製、兒子宮崎吾朗執導《阿雅與魔女》，這齣吉卜力製作公司相隔4年的新作，並非 電影而是長篇動畫，集數未定，只知今年冬季將於NHK電視台首播，令人期待。

吳宇森因病缺席

至於杜琪峯監製並跟洪金寶、許鞍華、譚家明、 袁和平、林嶺東及徐克攜手執導的港產片《七人樂隊》，更是本地影迷的焦點。此片原名《八部半》，除了上述7名導演外，還有吳宇森參與拍攝，後因健康問題被迫退出，結果改名《七人樂隊》，亦是前年12月猝逝的林嶺東最後作品。

《七人樂隊》是杜琪峯繼《黑社會》、《鐵三角》及《復仇》等之後，再次進軍康城的新作。他得悉此片入圍後表示：「在疫症困擾全球，影市停擺下，康城影展能繼續以不同形式舉行實屬難得，《七人樂隊》能在此時此刻入選更有起動的鼓舞作用，同時電影是已故摯友林嶺東和我們6個同年代香港導演一齊合力的成果，特別具有紀念意義。」

釜山影展10月揭幕

《七人樂隊》顧名思義由7名導演各自拍攝一段短片，以50年代至現代為背景，每人負責一個年代的故事，是一部向香港影壇和時代致敬的電影。除了《七人樂隊》外，《延邊少年》內地導演魏書鈞的新作《野馬分鬃》亦順利入圍。

新冠肺炎肆虐全球，多個國際影展宣布延期或取消，當然亦有例外，意大利威尼托首長Luca Zaia早前宣布，第77屆威尼斯影展將會如期在9月2至12日舉行，但影展主席Roberto Cicutto表示，從未跟康城方面討論合作事宜；至於釜山影展主辦單位昨日公布，第25屆影展定於10月7日揭幕，至於會否接收康城的入圍電影？暫時仍是未知數。