【開箱】《鬼船瑪莉號》 金像影帝加利奧文上錯賊船？

導演廣告攝影師出身

《鬼船瑪莉號》導演是廣告攝影師出身的Michael Goi，曾經執導《河谷鎮》及《美國恐怖故事》等美劇，擅長處理驚慄及恐怖題材，加上《奪命狂鯊》編劇Anthony Jaswinski執筆，幕後陣容尚算不俗，但對觀眾而言，金像影帝加利奧文與《新聞室風雲》女星愛美莉莫迪瑪（Emily Mortimer）扮演夫婦，才是最大賣點吧。

新片講述加利奧文飾演船長大衛，為了發展租船事業，於是在拍賣會上，高價投得一艘古船「瑪莉號」，扮演其妻莎拉的愛美莉莫迪瑪雖然覺得事有蹺蹊，但為支持夫婿決定，仍然跟他及兩名女兒一起出海試航，然而古怪事情不斷發生，疑似邪靈現身迷惑人心，船上各人理智漸失，加上船隻偏離航道，最終一去不返。

導演以倒敘手法，事先張揚這個死亡旅程的終點，好讓入場觀眾可以專心享受「被嚇」的快感。問題是，電影只有85分鐘長，編劇卻花上三分之一時間交代加利奧文買船的前因後果，然後一家四口享受天倫樂等「前菜」。

以為登船後便進入正題？不。邪靈還未現身，卻先裝神弄鬼一番，例如大衛女兒的男友突然用刀刺向他，然後上吊自殺，兩名女兒再自相殘殺，認真莫名其妙；隨行友人又無端打爛船上設施，令到瑪莉號偏離原定航線。

倒敘手法 早揭下場

為了增加故事的懸疑性，導演安排莎拉在船上發現一些舊剪報，藉此交代瑪莉號過去3次出海，船員及乘客都一去不返，夾硬把劇情牽扯到「世界十大鬼船」傳說，但如先所言，由於電影以倒敘手法拍攝，各人下場早已一清二楚，實在難言驚喜。

加利奧文與愛美莉莫迪瑪的演技毋庸置疑，不受薄弱劇情拖累，尤其是後者，全片透過她的視點出發，交代整件慘劇的前因後果，一時冷眼旁觀，一時噩夢纏身，她都「交足功課」；加利奧文的情况亦大同小異，不禁令人聯想起黃秋生濫拍港產爛片的年代，就算他拍「七日鮮」，堅持做足本分，證明美國著名影評網站「爛蕃茄」的觀眾評分只有17%，錯不在男女主角。

上映日期：6月4日