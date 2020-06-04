大鐘獎星光暗淡 大贏家《上流寄生族》奪5獎 李秉憲鄭有美稱帝封后

第56屆大鐘獎昨日在首爾華克山莊酒店舉行，頒獎禮原定在去年底，但與其他頒獎禮撞期，所以延至今年初，其後又因新冠病毒爆發，再度延至昨日舉行。受疫情影響，頒獎禮不設現場觀眾，出席嘉賓會保持距離間位入座。一眾候選演員及嘉賓踏上紅地氈前，亦必須經過體溫測試。

奉俊昊正休假缺席頒獎禮

大會昨日頒發接近20個獎項，奉俊昊執導的《上流寄生族》共11項提名，最終奪得最佳電影、導演、女配角、劇本及配樂等5獎成為大贏家。奉俊昊昨晚卻未有現身，代他領獎的工作人員表示，由於奉俊昊去年花了很長時間在美國宣傳《上》片，目前正在休假，所以抱歉未能出席頒獎禮，他對於得獎感到榮幸及高興，並感謝台前幕後所有人，特別是支持《上》片的所有韓國人。

影帝由《白頭山：火山浩劫》李秉憲奪得，這是他繼《王的男人》及《寒流黑金》後，第三度在大鐘獎稱帝，他表示沒想過災難片會為他帶來獎項，感謝所有台前幕後，特別是拍檔河正宇；他稱現時受疫情影響，大家無法去戲院看電影，他也無法透過電影跟大家見面，希望早日能再次見到觀眾。至於憑《82年生的金智英》首封大鐘影后的鄭有美，正忙於拍攝新戲，亦缺席領獎。

「不到無獎」後改革 成效未彰

最佳男女配角分別由《炸雞特攻隊》陳善圭，以及在《上流寄生族》扮演女管家的李姃垠奪得，後者表示，《上》片是不分善惡共同求生的故事，這個獎她要與所有拍檔分享。憑《愉悅的音樂專輯》奪得男新人獎的丁海寅，致謝時不忘感謝戲中拍檔金高恩。

今年大鐘獎頒獎禮星光暗淡，大部分角逐獎項的韓星都沒有出席，多個獎項均由工作人員代領；5年前大鐘獎爆出「不到無獎」爭議，並遭群星杯葛，近年雖聲稱積極改革，但觀乎昨晚的頒獎禮出席人數，似乎仍未見成效。

文：蘇珮欣