郭偉亮玩命滑雪跳崖拍MV 道出「型」之學問

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

由Eric親自創作，訴說個人故事的作品《Iron Man》，歌曲和MV同樣獲得樂迷讚賞和關注，使他感自豪。

他相信今時今日，已很少人真金白銀買CD或專心聽歌，多數以視覺觀感行先才認識首歌。他說：「MV就似一張有代表性的卡片，比CD可以延續得更長遠。所以我寧願將心機和資金，全部投放在《Ripboy》的MV，足足拍了一年。」

多年來一直是滑雪發燒友的他故意借題發揮，將自己擅長又狂熱的運動拍成MV，當中包含危險動作，搏到盡不用替身儼如玩命只為「型」。其中一個滑過鐵通鏡頭，他已撻到全身瘀傷，仍屢敗屢戰至成功完成動作為止，Eric解釋只要喜歡就會去到盡。

爆老竇女人緣旺致離婚

小時候經常發白日夢的他，13歲真正找到目標，入行作曲做音樂並不是為名為利，全因他的精神信念「Do what you love」，才可以做到最好。

在他心中，父母都是型人代表，他說：「真正的型是從內在散發出來，包括有勇氣、幽默、大方。我阿媽犧牲自己湊大兩個仔，但不會周圍講自己偉大，就是型。做律師阿爸都好型，他對朋友有義氣重感情、受同事下屬愛戴、又識講笑、玩魔術、好charm……他是黃霑加謝賢（四哥）的化身，就是口才勁且風度翩翩，好得女性喜歡，被人當神拜，是我的偶像。可惜最不型的地方就是他性格太好玩，導致家庭破碎，成為我兩兄弟的反面教材。」

最型於紅館演唱會求婚

他形容扮型要有竅門，絕不能被人看穿，即使謝賢都屬表面型。像電影《英雄本色》、《喋血雙雄》入面主角的重情重義，才是他認定的型。

回想2011年在紅館舉行《Swing後會無期告別演唱會》，Eric在台上於萬人面前向葉佩雯（Grace）當眾求婚兼即場簽紙註冊，就是他人生中其中一件好型的事；談到太太，他覺得對方最型就是對朋友講義氣。今次Grace也有為MV幫手，由整頭化妝同航拍都有參與，夫妻間以實際行動，互相支持和照顧對方。

老婆是私人演戲導師

音樂之外，Eric還踩過界演戲，演出電影《老笠》後，他開始鑽研演技，拍完電視劇《短暫的婚姻》，就發現愈演愈上癮。 演技上Eric會問太太意見，教他如何做戲記對白，做得不好更會毫無保留批評，是他的私人演戲導師。

他說：「自從演戲後，大家多了討論話題，我常拿她當年拍的劇集《創世紀》來笑。我們日常生活互相配合，已經有好有默契，所以夫妻不一定要有實質合作。至於與Eason（陳奕迅），互相好明白大家，taste也一樣，我會繼續寫歌錄demo給他聽，適當時候再合作。」

髮型：Adrian Tong@Private i Concept Store

化妝：Circle Chong@Annie G. Chan Makeup Centre

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