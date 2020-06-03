鄧智偉遭失婚婦索豪宅做分手費 高海寧：任何朋友出事都擔心

記者：陳釗 鍾一虹

攝影：劉永銳

早前傳鄧智偉在內地秘交北京姑娘令高海寧（高Ling）斬情絲。昨日有自稱是單親媽媽的女子向傳媒爆料，稱曾跟鄧智偉拍拖。她表示去年3月經朋友介紹認識鄧智偉，對方大獻殷勤而交往。她向傳媒展示與鄧智偉的微信對話截圖，兩人曾為傳高海寧跟他的婚訊而吵鬧，鄧智偉一直拒認拍拖，解釋與高海寧傳緋聞是博見報。該女子又稱鄧智偉的社交平台取消關注高Ling是她逼對方做的。最後兩人分手了，她被鄧智偉粗口辱罵，後來鄧智偉往報警，累她要辭工，她心有不甘而爆料。

鄧稱去年3月夜場認識沈小姐

鄧智偉就爆料女子的報道作回應，他承認去年3月因工作關係在香港的夜場認識了沈小姐，對方向他示愛想見面，又要求跟他一起，但已被他拒絕。最近對方的行動升級，向人訛稱是他的女友，以電話滋擾他的舊同事、朋友，包括高海寧。

「交律師處理並以遭威嚇報警」

鄧智偉表示沒有跟沈小姐拍拖，對方要求送豪宅才停止滋擾行動，早於今年2月，他已將事件交律師處理並以遭威嚇報警，沈小姐曾被警方以「刑事恐嚇」拘捕。他對高Ling仍關心，說擔心對方的安全。鄧智偉回應《明報》說：「鑑於這件事已交警方和律師處理，我就不再作出更多的回應了，希望此事早日平息，亦真的不希望有更多的受害者出現，亦真心希望她不要再騷擾我和我身邊的人。」

高：什麼事可以問番佢

高海寧昨晚約7時半在工作人員陪同下返電視城為新劇《七公主》開工，她神情平靜，雖然趕住入廠，但面對傳媒追訪仍大方企定影相及作簡短訪問。問到現時心情如何？高海寧說：「我剛拍完外景返嚟，現在趕入廠。（無影響工作？）咁工作都係緊要嘅，一陣會入廠準備下一場戲。（可有看過報道？）其實我都係剛拍完外景回來，什麼事可以問番佢。（報道出之前是否已知事件？）問番佢會好啲。」

問到與鄧智偉是否已分手？高海寧稱與對方一直都是朋友。可有擔心遭沈小姐騷擾？她說任何朋友出事她都擔心，她都希望快點解決到這件事。鄧智偉可有就此事件致電溝通？高海寧說昨（前）日開工至早上7點才收工，睡了3小時又開工，所以未有時間處理和聯絡。追問可有被騷擾？高海寧說：「我諗都係交給佢講好啲。」語畢便匆匆入廠。

鄧：去年1月跟高海寧分手

昨晚鄧智偉再向傳媒發聲明，自爆於去年1月已跟高海寧分手，原因兩人聚少離多，對方是好女仔、100分的女朋友，他感到很可惜。過往他們低調處理感情事，他也沒想過高調宣布分手，這是他最後一次說感情事。

提到沈小姐，他說有必要站出來澄清與說明事實，對方做出一系列的滋擾、恐嚇，並揑造文件並向媒體報假新聞。他今年2月已交給警方及律師處理，5月她變本加厲，要脅做他的女朋友。她在不同社交群組發布改圖、假圖、假資料及兩人的假對話，又一天打幾百個電話滋擾他與舊同事，令他不勝煩擾，也為他身邊的朋友及家人受到的騷擾和不便致歉。最後他說：「這位沈小姐對於我的誹謗、恐嚇、滋擾及勒索行為，我全權交給警方及律師處理，並且保留追究的權利。」

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