【開箱】《暖男花店》「人妻」友坂理惠單戀田中圭

田中圭角色討好

《暖男花店》講述單身的田中圭，以花當情人，經營花店的他，一直暗戀着花店附近獨力經營拉麵店的岡崎紗繪，但田中圭一直不敢向對方表白，直到女方要結束拉麵店，計劃離開日本之際，田中圭才焦急起來。另一方面，個性溫柔的田中圭很受女生歡迎，吸引顧客兼「人妻」友坂理惠，更在丈夫面前向他表白；還有高中女生帶女同學，跟他表明心迹。

田中圭受訪時表示，首次看到此片劇本時，已覺得敘述角度很新鮮，把日常生活組成溫暖的故事。田中圭戲中經營花店，對鮮花充滿熱情，而且對顧客細心，展現出溫柔一面，角色十分討好，亦跟他在《大叔的愛》的搞笑形象相距甚遠，但應該會很受女粉絲歡迎。

田中圭表示以往對花興趣不大，但自從母親過世後，他第一次走進花店，發覺原來可以藉一束鮮花思念一個人後，開始對花產生興趣，剛巧遇上《暖男花店》的劇本，因而甚有共鳴。

《暖男花店》另一賣點是有香港觀衆熟悉的友坂理惠。12歲拍廣告入行的友坂理惠，曾主演經典日劇《金田一少年事件簿》，憑「美雪」一角爆紅。今次她在片中飾演「人妻」，在丈夫面前向田中圭表白，成為全片最搞笑的場面之一，亦似是向《大叔的愛》「大叔」吉田鋼太郎向「春田田」田中圭表白的場面致敬。對於在戲中的表現，友坂理惠稱原本想認真演出，不刻意搞笑，卻意外讓人覺得她似在搶鏡。

單戀是一件好事

《暖男花店》導演今泉力哉，曾執導成田凌主演的《愛情是什麼》及三浦春馬主演的《小小夜曲》，並曾奪得2018年TAMA電影節最優秀新進導演獎及2019年度橫濱電影節最佳導演獎。今泉力哉將戲中的感情線，集中在單戀方面，田中圭單戀拉麵店老闆娘，「人妻」單戀田中圭，中學女生被女同學單戀，但她則傾慕田中圭，借單戀故事，帶出單戀也是一件好事的想法。高中女生之間的同性之愛、人妻的不倫戀，這些被社會定義為壞事，但此片沒批判他們，反而接受他們是生活的一部分。電影的節奏雖然較慢，但畫面唯美，看到很多日本風情，如拉麵店、高中學校、優閒街道等，在疫情之下可說是無法到當地旅遊的代替品。

上映日期：6月4日