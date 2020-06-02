關智斌擺脫乖乖仔形象 挑戰大膽激情戲尋突破

記者：柯美

攝影：劉永銳

Kenny對《墮》片很期待，因很久沒拍港產片，對上一部已是7年前的《救火英雄》，今次角色有別於過往大家看到的他，Kenny說：「希望大家看到我的另一面，我真的不再是以前十八廿二，拍青春片跳跳紮的男孩，很多人看完《墮》片都嘩然，我怎會演這種角色，話好大突破。原來觀眾心裏面，對我的印象仍停留在乖乖仔階段，但其實我去了內地發展六七年，向演員路進發，演過很多不同角色，神經病患者、罪犯、道友、劍俠和公子哥兒等，親熱戲也拍過不少，只是香港觀眾無睇過。」

放下偶像包袱

Kenny自覺身為演員，一roll機就不可以有任何包袱，接拍得就知自己底線去到哪裏，如果看劇本已覺得觸踫到你的底線，就根本不應該接拍，無得逼。不過《墮》做完剪片等後期，他在戲院也被出來的效果嚇了一跳，但沒後悔。

他覺得最難處理不是激情戲，而是開場的英文Speech，他說：「講英文無問題，但講英式口音英文，對我就有點難度，事前有搵老師練習了4堂。」

學習斷捨離

受新冠病毒疫情影響，Kenny的工作全被打亂，未知何時赴馬來西亞，拍還未完成的網劇《女法醫JD》；新劇《長相守》在內地正在播映，亦未能到當地幫手宣傳。

因一場疫症，Kenny人生觀也有所改變，特別是從馬來西亞回港，家居自我隔離的14天，發現原來生存可以好簡單，不需要太多東西，他說：「望住屋企大量的衣服鞋襪，我連街都去唔到，一對鞋、一件靚衫都唔使著，原來不需要那麼多東西，你的人生也可以很完整。這段時間，做了很多斷捨離，反而無咁多煩惱，變得無咁追求物質，同時亦學懂自我安排時間，9時吃早餐、10時運動、中午學結他或睇一齣好戲等，就算在家都要很充實，不讓自己頹廢和迷失。」

增強抗壓能力

雖說不再追求物質，但事業上仍會繼續追求，Kenny說：「有追求好緊要，有目標先有進步，不過很多事情不是你能控制，追求不到，天意如此，就不要給自己太大挫敗心態，抗壓能力要好好。以前我不懂，好似去年張致恆爆出桃色風波，Boy'z首個紅館演唱會被迫取消，但上天給了我第二條路，令我更加意想不到，在公司力撐下於紅館舉行個人演唱會，完了我踏紅館的夢想。世事難料，但要繼續保持目標，做自己應該做的事情。」

場地提供：英皇戲院（尖沙嘴iSQUARE）

髮型：Lupus_c@orient4

化妝：Elaw Wong@thelook-studio.com

服裝：D-mop

鞋履：Christian Louboutin

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com