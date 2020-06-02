何鴻燊頭七 家人寶蓮寺打齋 四房人封口拒透露喪禮日期

記者：柯美

攝影：鍾偉茵、黃梓烜

昨日何家各房早上開始陸續抵寶蓮寺，他們皆一身黑色素服現身。四太梁安琪和兒子何猷君、媳婦奚夢瑤、細女何超欣同車到達；何超盈與猷亨則中午到場。戴口罩的四太現黑眼圈，明顯消瘦了，他被問及賭王喪禮安排時沒有回應。何猷君與太太奚夢瑤到場被問及是否兒子何廣燊年紀太小所以沒帶到現場？猷君稱「是」。

超盈於上周二家人公布賭王死訊時，在旁不斷飲泣，昨日見她心情平靜，回應記者表示「多謝關心」，又說喪禮日期未定。

澳門搞追思會 超儀：一定會

二房何猷龍匆匆到場參加法事，問及喪禮安排，他稱未公布，要所有家人一起商量。超儀與老公陳子聰到場時被問及曾怒轟伍仕賢導演想拍賭王傳？超儀已下了氣，稱對方說是「發夢」；後來她被問是否為父親做七個七法事？超儀欲言又止，「我的年紀在屋企比較細」。有指7月舉殯？陳子聰代答：「佢哋知多啲。」那會否在澳門搞追思會？超儀說：「一定會啦！」

超蓮猷君取消關注對方IG

據報三太陳婉珍早到打點，女兒超蓮與猷啟下午到達，他們皆未接受訪問。長房有何超雄、超賢的丈夫與女兒何家晴代表出席。打齋期間，三太、超雲與超盈等先後離開，法事於下午4時結束，各人登上預早安排的車離開。何超瓊被問及有關喪禮安排時未有回應。至於賭王於淺水灣一號的大宅，昨日沒特別的佈置與安排。

各房要共同處理賭王後事，有共識避免向外界發布信息以免混亂，連日來眾人也表現低調。不過，上周四房何猷君以千字文訴心聲，由於他為賭王父親添首名男孫，被內地網民指他博分身家，他表示財產在他15歲未成年時，四房已分配好。

猷君在美國麻省理工大學（MIT）畢業，他提到父親想孩子考上劍橋牛津，多次出面跟學校溝通嘗試把小孩硬推進去。昨日有網民發現三房何超蓮與四房何猷君互相取消關注對方IG，引起議論，有揣測跟猷君千字文有關。昨日何猷君與何超蓮同場，兩人分別被問此事時並未有回應。