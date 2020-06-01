【開箱】《滑板少女》 激蕩青春與性別迷思

發掘滑板少女拍短片

《滑板少女》由姬絲桃莫沙利（Crystal Moselle）創作、執導及監製。她5年前憑紀錄片《曼克頓影癡部落》（Wolfpack）在美國辛丹斯電影節奪得評審大獎，《曼》片講述紐約一個來自秘魯的家庭，當中7兄妹14年來從未踏出家門，僅透過5000部電影了解外面世界的故事。一片成名的姬絲桃其後獲時裝品牌Miu Miu邀請拍攝短片，剛巧某次在紐約搭地鐵時聽到兩名女孩的對話，發覺很有趣，於是邀請她們在短片《That One Day》演出。

這兩名女孩正是拉素雲堡（Rachelle Vinberg）和蓮娜莫蘭（Nina Moran），都是紐約市一隊女子滑板團Skate Kitchen的成員，隊友還有迪迪路夫萊斯（Dede Lovelace ）及雅珍妮羅素（Ajani Russell）。對一般人認為女孩子都應留在廚房，她們很不以為然，所以把團隊命名為「滑板廚房」。事實上，在男子主導的滑板場，這群技術不錯的少女像是天外來客，不時受歧視。姬絲桃正是看到她們的特質，透過鏡頭充分展現出來。在Miu Miu贊助的短片中，她們相當有型；穿著小黑裙，頭髮弄得一絲不苟，化過靚妝，同樣可踏上滑板，在熙來攘往的街道馳騁。其實不是名牌服裝突顯了這些少女的艷光，而是她們流動的青春，讓來自意大利的名牌沾了八九點鐘的太陽。

由電影到劇集

姬絲桃莫沙利其後再邀請Skate Kitchen的成員演出同名電影《滑板少女》，《功夫夢》男星、韋史密夫（Will Smith）的兒子積頓（Jaden Smith）也有份演出一角。故事講述拉素雲堡扮演的Camille，來自單親家庭，她熱愛玩滑板，卻遭母親反對，其後在社交網Instagram發現一群在街頭玩滑板的型格少女，於是決心前往曼哈頓朝聖。Camille很快融入Skate Kitchen滑板團隊，與男孩較勁，隊友亦毫不掩飾性取向。此時滑板男孩Devon（積頓史密夫飾）引起情竇初開的Camille注意，她與隊友的感情亦暗中生變。

劇集版《滑板少女》，積頓史密夫沒參與演出，但拉素雲堡、蓮娜莫蘭、迪迪路夫萊斯和雅珍妮羅素全部歸隊，角色名字跟電影版相同，故事卻不一樣，滑板少女團隊亦增添了Moonbear扮演的Honeybear。第一集開首，蓮娜飾演的Kirt踏着滑板穿梭紐約大街小巷，一邊跟迪迪扮演的Janay視像通話，其後再匯合Honeybear到滑板場，並討論該場地是否有其他女孩志同道合。到場後發現一名戴着眼鏡的長髮女孩跟一群滑板少年一起到來，並落場展身手。驟雨到來，衆人跑到小食亭躲避，此時名叫Camille的長髮女孩始發現忘了拿背囊，而且已被人偷走，因而遭同行的男孩責備，Kirt出口相助，Janay又說其手機可追蹤失物，於是Janay跟Camille到處搜索。至於Kirt等則邂逅在街頭賣大麻的少女Indigo（雅珍妮羅素飾），搶着要教對方滑板技巧。

透出少女想法

全劇好像沒有主軸，細節卻散發激蕩青春與這群少女的一些想法，甚至對性別的迷思。譬如有一幕Camille和Janay在唐人街的商場四處搜尋消失的背囊時，被琳琅滿目的小玩意吸引，幾乎忘了身處該地所為何事。途中碰上行動不便的老伯，拿出大串鑰匙求助，說開不了門，Camille想離開，心軟的Janay卻為他開門，甚至挨家拍戶的嘗試，最終找對了他的寓所，老伯從口袋拿出糖果交到Janay的手並抓住不放。她倆其後討論這種面對年長異性的奇怪經歷，對性騷擾的朦朧與不適印象，以至性別歧視，又豈止滑板場上跟男孩較量？