細仔花名「HoHo」 兩子夠數拒追女 陳小春爆Jasper妒忌需心理輔導

記者：林祖傑

戴上帽子和口罩配全身黑衣打扮的小春，昨午獨自現身養和醫院，言談間不時流露再為人父的興奮心情。

陪產無剪臍帶

小春表示太太上周五剖腹誕下幼子「HoHo」，他有入產房見證，雖然今次比大仔出世時較有心理準備，可是不敢親手為子剪臍帶。小春解釋：「今胎和上次一樣，太太都是開刀生，順產對女人來說好辛苦，開刀她就不會難受，時間又拿揑得好一點。上次入產房，我一見血就……今次影了好多相片。我不敢剪（臍帶），上一胎也沒有，應留給專業人士做，都付了錢給醫院，是包埋剪嘛！」

他形容當日長子出世時自己不知所措，今次再做爹哋就有印象，慶幸小兒子樣子較似媽咪，Jasper則似他，兩子各似父母剛好平衡。問到會否再追女兒？小春即拒絕，表示照顧兩子感辛苦，現在一家四口成雙成對已不錯。

升呢做哥哥的Jasper已見初生弟弟，本來感到開心，但之後情緒有變而悶悶不樂，更連串問題追問爹哋，又暗示自己有妒忌之心。

安撫大仔情緒

為兒子做心理輔導的小春說：「他問『爹哋，什麼叫jealous？』、『你最後一次jealous是怎樣？』我唔識答呀，覺得好難解釋，唯有答他『jealous is no big deal』，是負面情緒，不想就沒有，他聽後都說ok。視像見到他似有情緒卻沒有喊，但平日他很多說話，現在變得默不作聲，於是我提議日頭陪他踩單車，晚上一起看足球比賽，他就變得開心返。」

作為父親，明白小朋友產生妒忌難免，又爆太太應采兒入院待產前一晚，Jasper要求攬實父母3人一起睡，小春對兒子的反應感得意又開心。