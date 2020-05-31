【開箱】《太空部隊》不科幻的微笑喜劇

影射「太空軍」

故事講述美國要成立第6軍種「太空部隊」，計劃2024年將人類送上火星，並統治宇宙，史提夫卡維飾演的Naird，以四星上將身分統領這項任務，卻發現事情並不如想像中順利。有說此角色影射美國空軍上將雷蒙德（John Raymond），事緣2018年美國總統特朗普宣布正式成立美軍太空司令部，成為國防部第11個聯合作戰司令部，並為建立美軍第6軍種「太空軍」鋪路，太空司令部首任司令正是雷蒙德上將。

根據此劇的製作資料卻另有說法，史提夫卡維表示，《太空部隊》的意念來自Netflix的管理層，某次跟他們開會時，後者向史提夫表示，「我們除了劇名，沒任何意念及構想；你願意拍一齣叫《太空部隊》的劇集嗎？」

據悉史提夫幾乎立即答允，之後再致電劇集《我們的辦公室》老拍檔格力丹尼爾（Greg Daniel），問對方是否有興趣一起再拍劇，他一口答應。史提夫表示最初構想劇本，真的除了戲名之外一無所有。據報經典劇集《迷》，最初也只是美國廣播公司（ABC）老闆布雷恩（Lloyd Braun）想要一齣真人騷《生還者》crossover電影《劫後重生》的新劇，所以說不定由劇名開始的《太空部隊》也能成為經典。

不過，若以為《太空部隊》是科幻劇，那可能有所誤會，雖然劇中聲稱位於科羅拉多州的太空基地佈置得十分漂亮，但有視評指出，以台前幕後班底來看，這更像是太空版《我們的辦公室》；劇中登陸太空的也並非人類，而是前往修理衛星的黑猩猩，此劇也企圖以這種荒謬劇情來引觀衆發笑，但效果如何？似乎嘴角會上揚，卻不至於開懷大笑。劇中角色都顯得很傻氣，整個太空團隊又好像總是在撞板，沒任何任務能利落完成。

演出陣容鼎盛

其實此劇演出陣容絕對不弱，除了史提夫卡維外，還有《猛火爆》尊麥高維治（John Malkovich）飾演科學家，《老友記》麗莎古杜（Lisa Kudrow）扮演史提夫的太太，史提夫的女兒則由《恐怖大媽》戴安娜蕭華斯（Diana Silvers）飾演；《摩登家庭》賓舒華士（Ben Schwartz）扮演太空部隊社交媒體主管，《我的超豪男友》歐陽萬成（Jimmy O.Yang）飾演華裔科學家，還有本月中逝世的《摩登家庭》斐烈韋拉（Fred Willard）則扮演史提夫沒記性又體弱年邁的父親，此劇亦成為了他的遺作。

有分析指出，爛番茄影視評論網站通常對劇集較「鬆手」，但有關《太空部隊》的68篇評論中，只有25篇給予正面評價，其餘都是負評，相信令不少人大跌眼鏡；雖然有指第一季後期各角色已有所改進，但開拍第2季似乎仍不太樂觀。