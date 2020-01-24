【開箱】港區國安法落實 《歷史課101》會難逃一剪嗎？

20分鐘的歷史快餐

《歷史課101》合共10集，每集約20分鐘；第1至10集的題目依次為速食、太空競賽、中國崛起、塑膠、石油與中東、機器人、女權主義、核能、愛滋，以及遺傳學。在影視資訊網站IMDB，網民對此影集評分很低，大部分留言表示，每集內容太短，像吃了一頓歷史快餐；要求更詳細深入的，提議應該看英國廣播公司（BBC）較具水準的製作；又有不少人形容此影集像是美國的政治宣傳片，認為取態偏頗。反諷的是有網民同時指出，此影集是來自英國的ITN所製作，《歷史課101》昨日更登上香港Netflix的熱搜榜冠軍位置。

也許先看看跟香港觀衆最有關聯的一集〈中國崛起〉到底在說什麽。開首簡述二戰後中國經歷內戰，勝方共產黨1949年成立中華人民共和國，並概述治下的經濟情况。文化大革命、1972年尼克遜總統首次訪華，1976年毛澤東逝世等歷史大事，時間所限，都匆匆帶過。之後提到改革開放，中共由社會主義邁向中國特色的國家資本主義，鏡頭一轉，是鄧小平首次訪美。其後內地逐漸成為世界工廠，記得其中一幕影住股票市場，還有舊訪問片段是市民滿臉歡笑的說，很快就成為百萬富翁。節目的旁白強調，中共欲加入世貿，時任美國總統的克林頓也支持，以為替西方進軍內地開啓方便之門，也讓中國放寬人權等各方面。另外，節目亦指出當時內地盛產山寨貨，加入世貿時曾承諾要取締這個侵害知識產權的不法行業。

出現香港反修例示威片段

〈中國崛起〉播放舊新聞片段之外，佐以不少生動圖表，例如當指出中共到去年仍是山寨大國時，就用圖表顯示，估計全球偽造貨佔八成以上由他們生產，排第2位的土耳其，僅佔3%。智能電話、名牌袋、鞋、運動服及化妝品等5大山寨貨、一帶一路、預計2025年會超越美國成為全球第一經濟大國等，都分別以圖表標示。

近30年影響中共必須面向國際的大事，〈中國崛起〉都沒有迴避；先是六四事件，學生要求各種自由，旁白卻表示中共認為經濟自由可以，但政治自由「永不」，畫面是坦克駛過北京長安街。旁白說當大部分人都同意在賺取經濟利益方面，具中國特色的國家資本主義相當成功，甚至優於美國混亂的民主制度，鏡頭卻剪輯了去年香港反修例風波的示威片段，大批警察在街頭施放催淚彈，畫外音沒闡述這事件，卻說：「然而歷史告訴我們，國家不僅僅建基於經濟上的成功與權力而已」。

Netflix禁足內地

除了《歷史課101》，幾年前奪得香港金像獎最佳電影卻難找院線上映的《十年》、講述黃之鋒的紀錄片《黃之鋒：熱血青年vs.超級強權》，都先後在Netflix上架；這個串流平台霸主近年東征西討，卻始終進不了內地；網絡審查制度等銅牆鐵壁，以後也會伴隨港區國安法成立港區廣電總局嗎？就像DQ歷史科試題一樣審查這類節目，大可拭目以待。